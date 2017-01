Za androidne muzikante

Kdor želi na svoji mobilni napravici ne le poslušati, temveč tudi ustvarjati glasbo, si verjetno ne bo nabavil androidne stvarce. Tudi največji Applovi sovražniki morajo priznati, da so najboljše aplikacije, ki ustvarjajo glasbo, izdelane za operacijski sistem ios. Težava je v tem, da android nima tako kratkih odzivnih časov (latence) pri procesiranju glasbe kot ios, čeprav so se stvari že precej izboljšale. A tudi za uporabnike androida z muzikalično žilico se najde precej aplikacij, s katerimi si lahko krajšajo čas ali tudi že kar konkretno ustvarjajo. Pa poglejmo par primerkov, s katerimi lahko naredimo lasten komad.

Pravi mali studio



Caustic 3 je zagotovo ena najboljših aplikacij za glasbeno ustvarjanje za androidne naprave. Vsebuje 14-kanalni mešalnik, sekvenčnik, vokoder, 16 efektov, ritem mašino, vzorčnik in vrsto digitalnih in »analognih« synthov, poleg tega si program v snemalnem načinu zapomni vse premike gumbov in drsnikov. Aplikacijo si je mogoče naložiti brezplačno, a dokler ne plačaš 6,99 evra za odklep, ne moreš ne shraniti ne izvoziti svojih stvaritev v obliki zvočnega ali zapisa midi. V Googlovi trgovini Play je na voljo cel kup brezplačnih pa tudi plačljivih dodatkov oziroma že pripravljenih zvokov. Navidezni studio je urejen v racke oziroma omarice s posameznimi komponentami, seveda ima vsak inštrument virtualno klaviaturo. Priporočljivo pa je imeti malce močnejši telefon.

Instantni ritmik



RD4 Groovebox je prav to, kar pove že ime: gruvboks oziroma poenostavljen sekvenčnik, ritem mašina in sintetizator zvoka v enem. Mikser je le štirikanalni, kar pa je povsem dovolj za kratkočasenje ali skladanje preprostejših skladb oziroma sekvenc za poznejšo obdelavo. Namenjen je predvsem ustvarjanju elektronske plesne glasbe, zato so kajpada naloženi zvoki klasičnih ritem mašin, virtualna syntha znata iz sebe izvleči močne »analogne« zvoke, podpira pa tudi zunanje midi kontrolerje. Tudi cena je nizka – le 4,99 evra. Kot nalašč za hišnega ustvarjalca.

Glasbena skicirka



Še evro manj kot RD4 stane glasbena skicirka, kakor se imenuje SPC Music Sketchpad 2. Pravzaprav je koračni sekvenčnik, s katerim ustvarjamo ritmične in sintesajzerske zanke (loope) ter jih nato sestavljamo v pesmi. Ko pesem oziroma sekvenca teče, prižigamo in ugašamo posamezne ploščice (pade), ki smo jih sprogramirali pred tem. Aplikacija omogoča veliko igračkanja, ima vdelane efekte, ki so videti kot kitarska pedala, svojo bazo zvokov, sprejema tudi uporabniške vzorce zvoka (sample), lahko pa zvoke posnamete sami z mikrofonom na telefonu ali tablici in jih do določene mere obdelate. Žal pa nima vdelanega syntha.

Ekspresivno igračkanje



Za tiste, ki iščejo poceni sintetizatorček zvoka, ki ponuja unikaten način igranja, pa je za poldrugi evro v Googlovi trgovini na voljo morphwiz-play. V aplikaciji, ki sta jo ustvarila klaviaturist progresivne metalske skupine Dream Theater Jordan Rudess in razvijalec glasbenih aplikacij Kevin Chartier, ni klasične klaviature, ampak se s prsti drsi po zaslonu in s tem izvablja zvoke. Poleg tega se prsta ne premika le levo in desno po virtualni tonski lestvici, ampak tudi gor in dol, s čimer izbrani zvok prehaja v drugega. Morphwiz ni običajni virtualni synth, ampak že zelo ekspresivno glasbilo za tudi malce zahtevnejše glasbenike.