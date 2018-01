Viva Las Vegas

V drugem tednu novega leta se je v Las Vegasu odvil prvi letošnji sejem potrošniške elektronike CES 2018, ki pa si ga bomo ob elektronskih novostih morda še najbolje zapomnili po rekordnih padavinah (za to puščavsko mesto), poplavah in električnem mrku. Prav med sejmom je v Las Vegasu po 116 dneh suše v enem samem dnevu padla kar četrtina vseh letnih padavin, kar je povzročilo precej nevšečnosti za obiskovalce.



Vsesplošna povezanost

A šov je kljub vremenskim nevšečnostim šel naprej. Naprej v prihodnost, kjer bodo vse elektronske naprave povezane med seboj. Potem ko je lanski CES zaznamovala Amazonova digitalna pomočnica Alexa, se ji je letos s polno silo pridružil tudi Googlov Assistant (pomočnik), ki bo prisoten v številnih pametnih napravah, od televizorjev in telefonov do pametnih ključavnic in stropnih ventilatorjev. Google je predstavil novo platformo za t. i. pametne zaslone (google smart display), ki jih bodo proizvajalci pametnih zvočnikov vključevali v svoje nove letošnje izdelke. V bistvu bo šlo za hišne napravice, ki bodo poslušale naše ukaze, nam pomagale pri vsakdanjih opravilih in nam pri tem stvari prikazovale tudi na zaslonu ter omogočale videokomunikacijo. Tudi Samsung poudarja vsesplošno povezljivost od televizorjev do pralnih strojev, ki bodo opremljeni z njegovim pomočnikom Bixbyjem in povezani v oblak, medtem ko je Amazon pokazal svoj pametni zaslon echo show. CES 2018 je nekako napovedal začetek konca »neumnih« naprav, bi lahko tudi rekli.



Megazasloni

Televizorji že tradicionalno zasedajo velik del sejmov CES in letos ni bilo nič drugače. Korejska velikana LG in Samsung sta se postavljala z novo tehnologijo: prvi je pokazal 65-palčni zaslon​ oled 4K, ki se ga lahko zvije v rolo kot poster, drugi pa je predstavil instalacijo, imenovano zid – velikanski 146-palčni oziroma 370-centimetrski zaslon, ki naj bi bil dobavljiv do konca leta. Cena bo, kajpak, astronomska. Seveda sta korejska giganta predstavljala tudi nove velike televizorje s še višjo ultrarazločljivostjo 8K.



Svoj novi velezaslon je predstavila tudi Nvidia, ki je med širšo javnostjo najbolj znana po grafičnih karticah. Njen BFGD (big format gaming display, igričarski zaslon velikega formata, pri čemer bodo poznavalci klasičnih videoiger, kot je Doom, črki F zagotovo dali drugačen pomen...). Na kratko: BFGD je 65-palčni računalniški monitor z visoko frekvenco osveževanja. Velik poudarek je bil tudi na t. i. ultrakratkih projektorjih, ki sliko projicirajo na sosednjo navpično steno, in ne več čez celo sobo.

Roboti jutranje zore



Čeprav je na vsakem sejmu potrošniške elektronike v zadnjih letih ogromno najrazličnejših robotov, se nam (še) ni treba bati terminatorske ali matrične vstaje strojev. Večinoma je šlo za luštkane robotke, ki so daleč od tega, da bi bili grozeči – pa tudi zelo uporabni, če smo že pri tem. Še največ pozornosti je požel Sonyjev robotski kužek naslednje generacije Aibo, ki je pokazal, koliko je napredoval od leta 2008, ko so njegovega predhodnika umaknili iz prodaje.



Zdravje in lepota

Na sejmih CES so se v preteklosti predstavljale novosti na področju števcev korakov, merilnikov srčnega utripa in telovadnih zapestnic, iz katerih so se razvili uporabni izdelki, kot so Fitbitove fitnes zapestnice ali Applove in Samsungove pametne ure. Med sodobnimi napravicami iz sveta fitnesa, zdravja, velnesa in medicine so se predstavile rokavice​ neomano, ki paraliziranim rokam spet pomagajo prijemati, ali pa L'Orealov UV sense, senzorčki v velikosti nohta, ki merijo raven ultravijoličnega sevanja, in Aflacov robotek v podobi račke, namenjen tolažbi otrok, obolelih za rakom, uporabnike pa bo našel tudi ročni senzor za merjenje prisotnosti oreščkov v hrani.

Na ogled se je postavilo tudi malo morje kozmetičnih napravic, s pomočjo katerih naj bi bili videti (še) bolje kot sicer. Pametna kozmetična ogledala, skenerji kože in kozmetične aplikacije za pametne telefone ponujajo analizo in nasvete, seveda pa se ne morejo primerjati z obiskom pri dermatologu ali kozmetičarki.



Lahki prenosniki

Acer je pokazal trenutno najtanjši prenosnik na svetu. Swift 7 v debelino meri le centimeter, tehta pa komaj 1,1 kilograma, z njim pa direktno konkurira Applovemu prenosniku macbook air. Dell je navdušil strokovno javnost s hibridnim prenosnikom XPS 15, ki ga poleg zmogljivosti zaznamuje predvsem magnetna tipkovnica, Lenovo pa je pokazal prenosnik miix 630, ki ga poganja Qualcommov procesor snapdragon 835, ki ga poznamo iz sveta pametnih telefonov. Za takšno pot so se odločili tudi pri HP in Asusu.



Zanimiva je tudi naveza dozdajšnjih procesorskih rivalov Intela in AMD, ki sta stopila skupaj in sestavila rešitev, ki združuje Intelove core i osrednje procesorje in AMD-jeve grafične čipe radeon na istem vezju. To bo še predvsem zanimivo za proizvajalce prenosnih računalnikov, ki želijo kupcem ponuditi zmogljive in spodobno majhne igričarske prenosnike.



Mobilne novosti

Čeprav lasvegaški CES ni kraj, kjer bi se predstavljali najnovejši junaki mobilne telefonije, je bilo vseeno prisotnih nekaj novosti. Sony je pokazal tri srednjekategornike XA2, XA2 ultra in L2, Asus je predstavil zenfone max plus, Alcatel pa je povedal nekaj malega o treh prihajajočih srednjecenovnikih. Samsung in Huawei bosta svoja nova prvaka (S9 in P11 ali pa P20) najverjetneje pokazala konec februarja, Apple pa tako ali tako ignorira tovrstne sejme. Potrdilo pa se je, da je Huawei naletel na nove težave pri prebijanju na ameriški trg, saj sta telekomunikacijska operaterja At&T in Verizon odpovedala sodelovanje z njim.



Svet pa je zato ugledal novost, ki je v svoje telefone doslej še nista vkomponirala ne Apple ne Samsung: kitajski Vivo je predstavil prvi čitalnik prstnih odtisov, vdelan v sam zaslon telefona.