VIDEO: Zaradi tega petsekundnega videa vam bo iphone 'zmrznil'

Po spletu se je razpasla vest, da so po ogledu nekega videa iphoni začeli 'zmrzovati'. Po ogledu se sprva zdi, da ni nič, potem pa se telefon upočasni in se neha odzivati. Na srečo vam lahko povemo, da niste staknili virusa, temveč gre za video formata mp4, ki ima v sebi očitno neko napako. Ta se ne neha izvajati, zaradi česar se vaš telefon upočasni do trenutka, ko odziva več ne vidite. Vse se ustavi, gumb 'domov' pa se tudi ne odziva.

Vse, kar potrebujete v tem primeru, je zgolj ponoven zagon telefona. Tega pa izvedete tako, da hkrati pridržite gumba 'domov' in 'prižgi'. Telefon se bo znova zagnal, vi pa se boste spet lahko igrali z njim, pri čemer svetujemo previdnost pri odpiranju povezav na posnetke, ki jih ne poznate.

Za zdaj ni znano, da bi Apple pripravil popravek te napake.