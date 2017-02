VIDEO: Srhljiva igrača: Če imate doma to lutko, jo uničite

BERLIN – V Nemčiji so iz prodaje umaknili govorečo punčko, ki se lahko poveže s svetovnim spletom. Bojijo se namreč, da igrača ni dovolj zaščitena pred hekerji.

Nemški tržni regulator za elektriko, plin, telekomunikacije, pošto in železnice (Bundesnetzagentur) je pojasnil, da so se za nenavaden ukrep odločili, ker je v punčki My Friend Cayla skrit oddajnik. Starše, ki so igračo že kupili, so pozvali, naj jo uničijo.

Heker je lutko na daljino sprogramiral tako, da je odklenila elektronsko ključavnico.

»Predmeti s skritimi kamerami in mikrofoni, ki neopaženo oddajo podatke, ogrožajo zasebnost ljudi. To velja tudi za igrače,« je dejal vodja urada Jochen Homann.

»Bundesnetzagentur bo testiral še več interaktivnih igrač in če bo potrebno, ukrepal,« je napovedal.

Evropske organizacije za varstvo potrošnikov so novembra lani po opravljenih testih opozorile, da bi lahko hekerji preko lutke govorili z otroki.

Ameriško podjetje Genesis, ki proizvaja lutko My Friend Cayla, danes ni bilo na voljo za komentar, poroča nemška tiskovna agencija dpa.