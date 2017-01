VIDEO: Slovenski izum, ki je obnorel svet

V naglici je pomembna vsaka sekunda. Tudi malenkostno opravilo, kot je zavezovanje čevljev, nam lahko prihrani dragoceni čas. Da bi bilo to enostavnejše, je poskrbel slovenski oblikovalec David Knez, ki je na trg poslal zanimiv izum, vezalko Quickshoelace, ki je ni treba zavezovati, ampak se jo preprosto zapne. Vezalka je narejena iz elastike, zato se prilega vsakemu kosu obutve.

Za osnovno idejo, dizajnom in lansiranjem izdelka na trg stoji slovenski oblikovalec David Knez. Izdelek oziroma izum je tudi patentiral. »Ideja se je porodila pred dvema letoma pri skiciranju čevlja. Bilo je veliko zbiranja in soočanja z idejami, nakar smo prišli do ideje, zakaj ne bi namesto čevlja spremenili vezalko? Nato je padla ideja o elastični vezalki s kovinskim zatičem. Prvi zatiči vezalke so bili narejeni kar iz žice in z obročkom za ključe. Po dveh letih izpopolnjevanja in dopolnjevanja vezalke nam jo je uspelo narediti udobno in preprosto za uporabo,« je zapisal na svoji spletni strani.

Na posnetku si oglejte ta izum, ki je obnorel svet.