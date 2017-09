VIDEO: Leteči taksi brez voznika

DUBAJ – Arabska prestolnica je pravo mesto za nove izume. Ravnokar so v Dubaju preizkusili novost, ki bi naj korenito spremenila javni prevoz. Gre za leteči taksi brez voznika.

Ta uspešno kljubuje prometnim zastojem, hkrati pa ni treba poslušati taksistovih zakonskih težav … ker taksista ni.

Poskusni let so pripravili za šejkovega prestolonaslednika Hamdana bin Muhameda. Na prvem letu pa nista bila prisotna ne taksist ne potnik. Prestolonaslednik se je tako lahko prepričal, da gre za varen in učinkovit izum. Glede na to, da se je prvi let izkazal za uspešnega, sledi nadaljnji razvoj »volocopterja«, ki naj bi nad ulicami Dubaja začel kmalu opravljati lete. Letel bo največ 30 minut, potniki pa se bodo vozili do sto kilometrov na uro.