Veliki kolega

Huaweijev veliki pametni telefon mate 9 je po septembrski premieri v Münchnu januarja končno prišel na slovenski trg. Čeprav ne gre ravno za poceni telefon, saj stane konkretnih 700 evrov, so prvo pošiljko razprodali v le dveh dneh, celotno prvo naročilo pa v dveh tednih. A glede na to, kaj ponuja, cena v primerjavi s konkurenco sploh ni strašna, pravzaprav je zelo konkurenčna. Tudi zato, ker se njegova baterija po četrt leta, odkar je na trgu, še ni vnela. Pri nas bo na voljo običajni mate 9, medtem ko šminkerskega modela, ki so ga oblikovali pri Porsche Designu, ne bo. No, slednji tudi stane dvakrat več. Čeprav ima velik zaslon, aparat ni ogromen. Sodelovanje z nemško Leico se nadaljuje. Spodaj sta dobra zvočnika in vtičnica USB-C. Oblika ni nič radikalnega, je pa ohišje kakovostno in povsem čedno.

Naphan z dobrotami



Mate 9 ima 5,9-palčni zaslon, najnovejši in najhitrejši Huaweijev osemjedrni procesor kirin 960, 4 GB delovnega in 64 GB notranjega pomnilnika ter prostor za SD-kartico, novo dvojno kamero, narejeno v sodelovanju z nemško Leico, operacijski sistem android 7.0 nugat z izboljšanim uporabniškim vmesnikom emui 5.0, zmogljivo 4000 mAh baterijo, s katero brez težav preživi dva dneva brez polnjenja, ko pa ga priključimo na novi polnilnik, se baterija napolni v dobri uri, že standardni odlični večnamenski čitalnik prstnih odtisov pa še triletno garancijo. Nekateri kolegu očitajo, da ima premalo ločljiv zaslon, saj je »le« v polni visoki razločljivosti 1920 x 1080 pik, a v praksi se razlike v primerjavi s še višjimi ločljivostmi ne opazi. Pomembneje je, da je zaslon jasen in močan, barve uravnotežene pa še dobro se zna prilagajati razmeram.

Hiter procesor in dobra kamera



Na matu 9 nisem naletel na aplikacijo, ki bi mu povzročala težave, sicer so pa tudi procesorski testi pokazali same visoke rezultate. Še segreva se manj od primerljivih konkurentov: Samsungov galaxy S7 edge, denimo, se je med napornejšimi igrami že kar neprijetno grel, pri iphonu 7 plus je bilo precej bolje. Kitajski inženirji se hvalijo, da njihov procesor pač porabi manj energije in se zato tudi manj segreva. Poleg hitrosti se mate 9 hvali predvsem s kamero, ki dela sijajne fotografije, saj ima tudi optični stabilizator slike, kot prvi Huaweijev telefon pa zna snemati 4K video. Pa še ena primerjava z Applovim paradnim konjem ne more uiti: čeprav ima mate 9 za centimeter večjo diagonalo zaslona, je sam aparat skoraj enako velik kot iphone 7 plus, saj ima precej tanjše robove. Pa še izhod za slušalke ima in tudi zvočnika nista od muh.

Izpopolnjen softver



Prilagajanje je eden od matovih adutov. Tako kot pri drugih velikih imenih so tudi pri Huaweiju ugotovili, da strojne zmogljivosti niso vse. Novi uporabniški vmesnik, ki temelji na nugatu, sicer še vedno nima predala za aplikacije, kar je eden najpogostejših očitkov uporabnikov, a tistih, ki prihajajo z iosa, to sploh ne moti. Dejansko je emui 5.0 tudi vizualno še korak bliže Applovemu minimalističnemu operacijskemu sistemu, pa še ena stvar je podobna iosu: novi emui naj bi poskrbel, da bo android tudi po poldrugem letu uporabe deloval enako hitro kot na začetku, kar je doslej mučilo androidne telefone. Operacijski sistem zdaj sproti skrbi za defragmentacijo podatkov. Novost je tudi prilagajanje uporabnikovim navadam. Če vsako jutro preverite vremenske razmere, pogledate e-pošto in greste na facebook, bo sistem te aplikacije zjutraj že prednaložil, da se bodo še hitreje zagnale. Poenostavili so tudi dostopanje do večine nastavitev z največ tremi pritiski, telefon pa dojame tudi nezaželene pritiske, kar je še kako koristno pri tako velikem zaslonu.