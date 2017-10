Vam nagaja novi operacijski sistem na telefonu? Tukaj je nekaj nasvetov

Čeprav je Apple znan po rahlo vzvišenem pristopu k promoviranju svojih izdelkov in se ne udeležuje nobenega od velikih svetovnih sejmov sodobne elektronike ali mobilne tehnologije, so kupci od njega vedno lahko pričakovali dovršen izdelek, tako oblikovno in tehnološko kakor tudi z vidika t. i. uporabniške izkušnje. A tudi velikim se včasih mudi.

Apple je z novimi iphoni, od katerih se 8 in 8 plus že prodajata pri nas, predstavil tudi novi mobilni operacijski sistem ios 11, ki je prinesel nekaj zanimivih novosti. V prvem tednu je operacijski sistem nadgradila že četrtina vseh uporabnikov iphonov. A teden po premieri je Apple že objavil prvo posodobitev 11.0.1, s katero je rešil težave s pošiljanjem elektronske pošte, a veliko uporabnikov (starejših iphonov) se je začelo pritoževati, da se jim baterija izprazni vsaj dvakrat hitreje kot pred posodobitvijo.



Pri raziskovalni družbi Wandera navajajo, da so analizirali podatke o porabi 50.000 »srednje in zelo zahtevnih uporabnikov« in ugotovili, da se trajanje baterije z iosom 11 v primerjavi z iosom 10 več kot prepolovi, in sicer z 240 na 96 minut. Čeprav iz poročila ni razvidno, kako so testirali praznjenje baterije, a novico so povzeli vsi mediji, ki se kakor koli ukvarjajo s telefoni. Tudi osebno se mi zdi, da mi baterija v mojem starem dobrem iphonu 5S zdrži manj kot prej, ne bi pa mogel trditi, da tako zelo.



Pošta in posodobitve

Čeprav se skrivnost hitrejšega požiranja baterije še ni razkrila, pa je nekaj že jasno: ios 11 določene stvari ponastavi po svoje, čeprav bi pričakovali, da bodo vse naše nastavitve sistema nespremenjene. Ena od stvari, ki najprej padejo v oči, je sprememba sprejemanja elektronske pošte. Imel sem nastavljeno ročno pregledovanje pošte, novi ios pa mi je to spremenil v samodejno in vključil še potisno pošto. Poleg tega je Apple v novem iosu premaknil tudi nekatere nastavitve elektronske pošte s starega zavihka Mail na novo mesto, ki ga najdemo na Settings, Accounts & Passwords in Fetch New Data. Tukaj lahko nastavimo ročno pobiranje pošte in mimogrede izključimo še potisno pošto, če želimo, seveda.



S prehodom na ios 11 se mi je spet vklopilo samodejno posodabljanje glasbe, aplikacij in knjig v trgovinah itunes in app store, kar sem imel izključeno zaradi varčevanja z baterijo in mobilnimi podatki. Vsi pač nimamo šestdesetgigabajtnih paketov.



Varčevalni ukrepi

V nastavitvah lahko preprosto preverimo, katere aplikacije požrejo največ baterije in ali to počno tudi v ozadju. Gremo na Settings, Battery in podrsamo do seznama aplikacij, kjer s pritiskom na urico vidimo, koliko časa so bile na zaslonu in koliko časa so še mlele v ozadju. Nato se odpravimo v Settings, General in Background App Refresh, kjer izključimo osveževanje aplikacij v ozadju ali pa izberemo, kaj se bo lahko osveževalo.



Precej učinkovita varčevalna ukrepa sta tudi znižanje svetlosti zaslona oziroma izklop samodejnega prilagajanja svetlosti (Settings, General, Accessibility, Display Accomodations (spet ena nastavitev, ki je zamenjala staro dobro mesto) in Auto-Brightness) in krajši čas zaklepanja zaslona (Settings, Display & Brightness in Auto-Lock). Varčujemo lahko tudi s svetilko: z daljšim pritiskom na svetilko izberemo manjšo jakost svetlobe.



Uporabna zadeva je tudi način varčevanja z energijo (Low Power Mode), ki ga poznamo že od iosa 9 in ki se nam ponudi, ko baterija pade na 20 odstotkov, lahko pa ga vključimo tudi sami. In kaj naredi? Izklopi ali omeji prejemanje pošte, delovanje digitalne pomočnice Siri v ozadju, samodejne posodobitve in določene vizualne učinke, zaklepanje zaslona pa premakne na 30 sekund. Varčevanje vklopimo v Settings, Battery, poprosimo Siri ali pa si dodamo bližnjico v novi nadzorni center.



Ko že omenjamo Siri ... Marsikoga skrbi, da mu iphone nenehno prisluškuje, ko čaka na ukaz »Hey Siri«, s katerim aktivira pomočnico, poleg tega pa tudi požira energijo. V Settings, Siri & Search lahko ugasnemo ali prižgemo možnost poslušanja Listen for »Hey Siri«. Tudi vizualne učinke lahko omejimo sami. V Settings, General, Accessibility gremo na Reduce Motion, kjer omejimo učinek premikanja, ki zna biti precej moteč, če pa izberemo Increase Contrast, lahko zmanjšamo tudi učinek transparentnosti (Reduce Transparency).



Ni slabo omejiti tudi spremljanja lokacije. V Settings, Privacy, Location Services lahko za vsako aplikacijo posebej določimo, ali bo vedno uporabljala lokacijske storitve, samo tedaj, ko jo uporabljamo, ali nikoli. Pa še za večjo zasebnost bomo poskrbeli. Fino je omejiti tudi (moteča) obvestila, ki praznijo baterijo, ko prebujajo telefon iz pripravljenosti in mu prižigajo zaslon. V Settings, Notifications izberemo, katere aplikacije nam lahko pošiljajo obvestila oziroma na kakšen način.



Sicer pa Apple menda že pripravlja posodobitev, s katero se bo lotil vprašanja baterije. In ko bo operacijski sistem dodelan do popolnosti, bo čas za novega.