Uvod v novo leto

Sejem potrošniške elektronike CES 2017 je bil ob svoji 50-letnici še večji, glasnejši in bolj raznolik kot sicer. Za začetek se je raztezal na rekordnih 270.000 kvadratnih metrih (neto) razstavnih površin, prišlo je več kot 850 novih razstavljavcev, predstavljali so se novi trgi, potekale so razširjene konference, tako imenovane superseje, in velike predstavitve v 24 različnih kategorijah. Predstavilo se je več kot 600 startupov, pardon, novih zagonskih podjetij, še sto več kakor lani. Skupno je prišlo več kot 3800 razstavljavcev iz 34 držav.



In kaj so pokazali?



Predvsem veliko blišča. To je vendarle Las Vegas, mesto greha, kjer nič ni tako, kot je videti na prvi pogled, če malo poetiziramo. Razkazovali so se samovozeči avtomobili, navidezna resničnost, ukrivljeni zasloni, internet stvari (IoT), se pravi domače pametne naprave, pametne trgovine, droni pa seveda tudi osebni računalniki in pametni telefoni.



Kitajski Lenovo je predstavil najlažji poslovni prenosnik thinkpad x1 carbon, visokozmogljivo mašinco za kakega poldrugega tisočaka evrov, pa hibridni računalnik x1 yoga ter novo tablico x1 tablet, pokazal pa je tudi igričarska prenosnika svoje nove blagovne znamke Lenovo Legion, kar pa se tiče IoT-segmenta, je prišel na dan s pametnim asistentom, se pravi z domačim vsepovezovalnim zvočnikom smart assistant, na katerem teče Amazonova digitalna pomočnica Alexa. Bitka za kupce bo vsekakor huda, saj podobnim prenosniškim smernicam sledijo drugi veliki proizvajalci, kot so Dell, HP in Asus.



Telefončki in televizorji



Čeprav bodo velike novosti na področju pametnih telefonov predstavljene v času barcelonske mobilne konference MWC konec februarja, je južnokorejski Samsung, ki ga je lani močno prizadel debakel s fabletom note 7, tik pred sejmom CES napovedal skorajšnji prihod novih telefonov srednjega razreda galaxy A, njegov glavni androidni tekmec, kitajski Huawei, pa je predstavil nov telefon svoje sestrske, mladostnejše znamke Honor, in sicer 6x z dvojno kamero, 5,5-palčnim zaslonom, osemjedrnim procesorjem, skratka precej telefona za okoli 300 evrov, ki bo na prodaj tudi v ZDA, kamor se Huaweiu doslej še ni uspelo prebiti. A podoben telefon za še nižjo ceno je predstavil tudi kitajski ZTE, s »fotografskim« telefonom zenfone 3 zoom (ki ima kar 5000 mAh baterijo!) se je postavljal tudi Asus, korejski LG pa je pokazal nizkocenovni fablet s pisalom. Bitka v svetu pametnih telefonov je neizprosna.



Kitajski Hisense je pokazal stopalčno televizijo za »le« 13.000 dolarjev, še ostreje pa se je lotil bitke za kakovostno prevlado v nizkocenovnem segmentu, kjer trenutno prevladuje ameriški Vizio. Samsung je predstavljal novi ukrivljeni kvantnotočkovni zaslon, namenjen predvsem resnim igričarjem, z novimi paradnimi modeli pa sta se postavljala tudi Sony in LG.



Elektroavtomobilčki



Veliko poudarka je bilo na samovozečih avtomobilih in vozilih na električni pogon. Koncern Fiat-Chrysler je predstavil konceptno vozilo portal, namenjeno mlajši generaciji: gre za modularnega električnega enoprostorca, ki se ga da nadgraditi v samovozeče vozilo. Veliko bolj udaren je bil ameriški novinec v svetu električnih vozil Faraday Future, ki bi rad postal konkurenca Tesli, vsaj kar se tiče zmogljivih električnih avtov. Faraday, ki ga podpira kitajski milijarder in šef LeEca Jia Yueting, je začel sprejemati rezervacije za svojega električarja s 1050 konjskimi močmi, ki bo do sto kilometrov na uro pospešil v malo več kot dveh sekundah. Položiti je treba 50.000 dolarjev, avtomobili pa naj bi nove lastnike začeli dobivati prihodnje leto.



Toyota je predstavila vozilo concept-i, ki naj bi bilo kot (Applova digitalna pomočnica) Siri na kolesih, samo še boljše, skratka futuristično vozilo brez klasičnih nadzornih pripomočkov, ki naj bi ga nekoč v prihodnosti vodila umetna inteligenca. Vstop v avtomobilski svet je napovedal tudi Intel, ki se je doslej ukvarjal z razvojem in proizvodnjo procesorjev in čipov, zdaj pa kupuje malo manj kot šestinski delež družbe Here, ki razvija digitalne zemljevide.



Še nekaj zanimivosti



Družba Griffin je predstavila bluetooth toaster, se pravi opekač kruhkov. Za sto dolarjev si bo mogoče omisliti takega, ki ga bomo nadzorovali z aplikacijo in si končno pripravili tisti idealni toast. In to znali ponoviti. Isto podjetje je predstavilo tudi pametna ogledala, ki bodo povezana z brezžičnim omrežjem in nam bodo, medtem ko se bomo brili ali umivali zobe, kazala čas in obvestila, ki jih še nismo prebrali na pametnem telefonu.



DataTraveler je predstavil najprostornejši USB-ključek na svetu s kapaciteto dveh terabajtov. LG je predstavil ovratnico tone studio, ki nam okoli glave pričara osebni in zasebni prostorski zvok, obiskovalci so videli tudi robotsko varuško Kuri, PowerVisionov podvodni dron, pametna kolesa kitajske mobilniške družbe LeEco, pametne postelje, pametne prhe, da o pametni krtači za lase niti ne govorimo. Kaj bi z njo, pa je že druga stvar.