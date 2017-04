Tudi mlajši brat ni od muh

Honor, Huaweijeva mlajša blagovna znamka pametnih telefonov, se je na Slovenskem že dobro prijel. Čeprav je po svetu prvenstveno namenjen prosti prodaji in mlajšim kupcem, čemur je prilagojena tudi nižja cena v primerjavi s huaweii, se je pri nas znašel tudi v ponudbi operaterjev mobilne telefonije, kar je seveda pripomoglo k odlični prodaji. Potem ko smo lani dobili odlični honor 8 z dvema kamerama, cenejšo (hišno) različico starejšega bratranca huawei P9, je zdaj v naše loge priromal še lahki honor 8 lite, ki ga ponekod po svetu prodajajo tudi pod malce motečim imenom huawei P8 lite (2017), čeprav gre za veliko zmogljivejši telefon.

Všečna oblika



Honor 8 lite zelo dobro skriva svojo oznako lite, saj je lepo oblikovan in elegantno zaobljen, poleg tega se ponaša s stekleno hrbtno stranjo, kar mu daje prijeten in zanesljiv občutek v rokah. Le na gladkih površinah malce preveč drsi, tako da ga ni ravno najbolj pametno puščati na mizi. A kdor pazi na svoj telefon, ga bo prej ali slej vtaknil v po možnosti lep ovitek, morda še najraje v silikonskega. Od osmice ima le za malenkost večje in debelejše ohišje, a je še vedno prijetno tanek. Zaslon tako kot pri starejšem bratu po diagonali meri 5,2 palca in ima polno visoko razločljivost 1080p, pri čemer ponuja ostro in predvsem barvno (čeprav morda malce pretemno na soncu) pestro sliko, prav tako ima hitri čitalnik prstnih odtisov na hrbtni strani, kakršnega smo že nekaj časa vajeni pri huaweiu.

Skromnejši, a ne podhranjen



Seveda je bilo treba nekje varčevati, čeprav telefonu tega na prvi pogled ni videti. Za začetek je v notranjosti malce počasnejši procesor kirin 655, a njegovih osem jeder (polovica jih doseže največjo frekvenco 2,1 GHz, druga polovica pa 1,7 GHz, kar je hitreje kot pri huaweiu P9 lite) v navezi s tremi gigabajti delovnega pomnilnika še vedno brez težav poganja veliko večino aplikacij, le pri zahtevnejših igricah se zna včasih kaj zatikati, a na srečo se pri takšnih po navadi vedno da znižati raven podrobnosti. No, pri moji najljubši kmetiji, ki je procesorsko precej požrešna, se tega ne da, zato se je včasih niti ne preveč moteče zatikalo. Telefon ima sicer le 16 GB notranjega pomnilnika, a to niti ni težava, saj se ga da nadgraditi s spominsko kartico.

Dobra baterija



Običajno delo, se pravi telefoniranje, pisanje sporočil in e-mailov, fotografiranje in obiskovanje družabnih omrežij, pa tudi gledanje videa in poslušanje glasbe potekajo gladko in hitro, pri čemer bo honor 8 lite brez težav zdržal ves dan, če bomo malce pazili, pa celo dva. Telefon ima v nasprotju s tistimi malo dražjimi brati in bratranci še staro mikro usb-vtičnico, a pozna hitro polnjenje, kar pomeni, da se baterija v pol ure napolni skoraj za polovico. Hitra glavna kamera pri dnevni svetlobi dela zelo dobre fotografije in solidne videoposnetke, malce pa poklekne v slabših svetlobnih razmerah. No, za 280 evrov oziroma še kakšnih sto manj v akcijah operaterjev ne moremo pričakovati čudežev. Zato pa ima honor 8 lite naložen android nugat 7.0, preoblečen v Huaweijev uporabniški vmesnik emui 5.0, ki je v primerjavi s prejšnjim zelo dodelan.