Trojni udarec

Tokrat smo podrobneje pogledali tri pametne telefone nižjega oziroma srednjega cenovnega razreda v razponu od 160 do 360 evrov v prosti prodaji. Najcenejši HTC desire 650 bo zadovoljil predvsem nezahtevne uporabnike, najdražji asus zenfone 3 s 5,2-palčnim zaslonom (obstaja tudi 5,5-palčni model) je že precej zmogljiv telefon, a kaj ko je v slovenske trgovine in k operaterjem prišel sveži huawei P10 lite, ki za tri stotake ponuja izjemno razmerje med ceno in zmogljivostmi. HTC je oblečen v lično in zanimivo oblikovano plastiko. Asus ima malce preveč prednaloženega programja. Huawei je brez težav prebavil tudi strojno precej zahtevno kmetijo.

Za nezahtevne

HTC desire 650 je prikupnega videza, a čeprav je odet v plastiko, ni pretirano lahek. Zadnja stran odstopa od povprečja z dvodelno obdelavo, pri čemer je spodnji del »naguban« in poskrbi za dober oprijem. Kot najcenejši na tokratnem testu ima »le« petpalčni zaslon ločljivosti 720p, ki ima solidne barve, a je, žal, precej temen, pa še svetloba se močno odbija od njega. Štirijedrni snapdragon 400 se hitro upeha, saj se mu začne zatikati že pri lažjih opravilih, je pa zato uporabniški vmesnik precej nenastlan in blizu čisti androidni (6.0 marshmallow) izkušnji. Kamera dela malce podosvetljene posnetke pa še precej počasna je, še posebno v načinu HDR. Ima solidne, čeprav malce tihe zvočnike, če pa priklopimo slušalke, lahko izkoristimo njegov »boomsound«, ki nekoliko popravi zvok. Baterija se komaj prebije čez dan, tako da je nočno polnjenje nujno.

Tam nekje vmes

Asus zenfone 3 je že precej nabildana žverca, ima pa en velik problem: Asus ima v ponudbi kup zenfonov, ki pa so pri naših operaterjih bolj slabo zastopani, tako da bodo kupci slednjega obsojeni na nakup po maloprodajni ceni. Telefon ima soliden srednjerazredni procesor snapdragon 625 v navezi s 3 GB delovnega in 32 Gb notranjega pomnilnika ter 5,2-palčni zaslon 1080p ločljivosti, zaščiten z goriljim steklom. Glavna kamera s 16 MP zna narediti precej dobre fotografije in snemati tudi 4K-video, ima pa tudi optični stabilizator slike. Na zenfonu teče android 6.0, ki pa bo (je) nadgradljiv na novejši 7.0 nugat. Uporabniški vmesnik je sicer pregleden in uporaben, a na telefonu je prednaloženih kup aplikacij, med katerimi bi le redke resnično potrebovali. Baterija je z 2600 mAh na papirju razmeroma šibka, a brez težav zdrži ves dan poštene uporabe.

Ima vse, kar imajo veliki

Pri huaweiju P10 lite se človek vpraša, kaj sploh še lahko ponudijo »veliki«. Huaweijevi »lahki« telefoni že od nekdaj ponujajo odlično razmerje med ceno in zmogljivostmi, tale pa je še posebno dober. Čeprav nima dvooke kamere, bo običajnega uporabnika povsem zadovoljila tudi enojna, ki dela dobre fotografije tudi pri slabši svetlobi. Novi procesor srednjega razreda se odlično obnese tudi pri strojno zahtevnejših aplikacijah, torej igricah, baterija je vzdržljiva in se hitro polni, 5,2-palčni 1080p zaslon ima odlične barve in kontraste, čitalnik prstnih odtisov je huaweijevsko hiter in odziven, zvočnik je jasen in glasen, izhod za slušalke je sicer nekoliko tih, a ima čist in nepopačen zvok, vse skupaj pa je zapakirano v lično stekleno ohišje, ki začuda niti ne drsi preveč in niti ni magnet za mastne prste. Pa še android nugat ima, oblečen v zadnji uporabniški vmesnik emui 5.1.