Trije kompromisneži

Pametni telefoni niso nujno dragi. Tokrat smo preizkusili nekaj cenejših modelov, med katerimi vsak ponuja nekaj svojega. Južnokorejski LG X-cam ima dve kameri, lenovo K5 note velik zaslon in močno drobovje, HTC desire 530 pa je s svojim mladostnim videzom resnično luštkan. Na vseh teče ne pretirano obdelani android marshmallow, vsi imajo prostor za spominsko kartico.

Hiter in velik



Lenovo K5 note je najbolj nabildan izmed trojice, saj ima najmočnejši osemjedrni procesor pa tudi 3 GB delovnega in 32 GB notranjega pomnilnika. Ima tudi največji, 5,5-palčni zaslon z ločljivostjo 1080 krat 1920 pikslov, najmočnejšo (3500 mAh) baterijo, kovinsko ohišje pa še bralnik prstnih odtisov. V praksi to pomeni, da brez težav poganja večino aplikacij. Na telefonu niti ni preveč programske navlake, še največ, kar bi mu lahko očitali, je zaslon, dovzeten za praske. No, tudi glavna kamera s 13 MP ni ravno vrhunska, saj so bile fotografije kljub dobri svetlobi nekoliko nenaravne in ob straneh preveč osvetljene. Navigacijske tipke ima na ohišju, s čimer je izkoriščen celoten zaslon, čeprav med igranjem igric (še posebno ko je naprava v vodoravnem položaju) včasih ponesreči pritisnemo katero od tipk. Skratka, prav fin telefon za tri stotake, le zaslon je pametno zaščititi.

Dvojna kamera malo drugače



LG X-cam je hecen tič. Ima modno dvojno kamero, a ne uporablja obeh hkrati. Tista s 13 MP zajema standardne posnetke, manjša s 5 MP pa je širokokotna. Vse skupaj deluje, kakor da bi na klasičnem fotoaparatu zamenjali objektiv, kar je precej praktično, le kameri imata nekaj težav z ostrenjem, sploh v temnejših razmerah. Se pa hitro odzoveta na dotik zaslona. Čeprav ima procesor osem jeder v navezi z dvema GB pomnilnika, pa ni ravno raketno hiter, tako se pri nekaterih zahtevnejših aplikacijah stvari že nekoliko zatikajo. Telefon je zelo lahek, tanek in elegantnega videza, le občutek je preveč plastičen. Da bi znižali stroške (redna cena je okoli 320 evrov), so vanj vtaknili tudi precej slabotno baterijo, ki se zaradi 5,2-palčnega zaslona FHD-ločljivosti prehitro prazni, tako da ob malce več dela ne zdrži ves dan.

Luštkan, a slaboten



HTC desire 530 si ne dela utvar, da je vrhunski telefon. Za to ceno (od 180 do 230 evrov) niti ne moremo pričakovati nadmočnega procesorja, kupa spomina in gore pik na zaslonu. Čeprav je po merah primerljiv z LG-jem, pa ima »le« petpalčni zaslon s 720 krat 1280 pikami; precej prostora gre na račun širokih robov na spodnjem in zgornjem delu naprave. Plastično ohišje je prijetno na otip, tako imenovani micro splash finish, še sploh v beli barvi, pa telefonu daje edinstven mladosten videz. Desire 530 je namenjen mlajšim uporabnikom, ki telefon uporabljajo za klice, sporočila, zraven naredijo kakšen selfie, ga objavijo na fejsiču in odigrajo kakšno igrico. A prav pri teh je telefon precej omejen, saj ima (pre)slaboten procesor pa še pokemončkov ni mogoče videti v resničnem okolju, saj naprava nima žiroskopa. Škoda, ker je res videti lušten. Konkurenca preprosto ponuja več.