Trije hitri nasveti, kako popraviti fotografije na telefonu

Pametni telefoni so skoraj uničili sektor kompaktnih fotoaparatov. Nič čudnega, če pa ima zdaj že vsakdo mobilnik kamero, ki zajema povsem spodobne fotografije in videoposnetke, kakršnih se v nekaterih primerih ne bi sramovali niti precej dražji fotoaparati. In telefon imamo vedno s seboj. A vse kamere ne delajo enakih posnetkov, pri čemer ne mislimo le na kakovost, ampak tudi na določene prednastavljene nastavitve. Nekoliko se jih da naknadno popraviti.

Aplikacij za urejanje fotografij je ogromno, a poglejmo kar tiste najbolj uporabljane. Za uporabnike Applovih telefonov je to iosov pregledovalnik in urejevalnik fotografij photos, za androidneže (no, tudi jabolčnike) je to google foto, oboji pa verjetno uporabljajo tudi družabno fotografsko aplikacijo instagram, ki skriva marsikaj uporabnega.



Poravnajmo sliko

Če smo naredili sicer dober posnetek, a pod nenavadnim kotom, ali pa če želimo imeti popolno centrirano sliko v slogu režiserja Wesa Andersona, jo lahko poravnamo oziroma izrežemo in zarotiramo v pravo smer tudi naknadno. Rezultat bo fotografija z boljšo kompozicijo. Poravnavanje je še posebno učinkovito pri fotografijah ljudi, stavb in pokrajin.



V iosovi aplikaciji photos najprej izberemo sliko, tapnemo na ikonico drsnikov in nato na ikono crop oziroma izrez (levo spodaj). Aplikacija bo samodejno poravnala fotografijo, če pa nam to ni všeč, preprosto sami poravnamo, kot nam prija.

V aplikaciji google foto tapnemo na ikono svinčnika in nato na ikonico za izrez (desno spodaj). Pri iosovski različici aplikacije pa tapnemo ikonico drsnikov in nato izrez.



V instagramu na zaslonu Filter/Edit tapnemo na gumbek Edit in nato na ikono Adjust.

Prava osvetlitev

Samodejne nastavitve na nekaterih pametnih telefonih poskrbijo za preosvetljene fotografije, še posebno ob sončnih dneh, pri drugih pa za pretemne, zlasti ob slikanju v zaprtih prostorih. Če je slika videti presvetla ali pretemna, lahko uporabimo orodje za uravnavanje svetline, pri čemer ni odveč pripomniti, da pretiravati nikoli ni dobro. Za urejanje posameznih delov slike je bolje uporabiti orodja za osvetljevanje in senčenje (highlight in shadows).



V iosovi aplikaciji photos tapnemo na ikonico z drsniki, nato na orodje prilagodi (v podobi okroglega gumba) in nato na Light (svetloba). Če pa želimo priti do natančnejših funkcij za osvetljevanje in senčenje, tapnemo na ikonico za razširitev (puščica navzdol v krogcu) in se poigramo z nastavitvami.



V google foto se dotaknemo svinčnika in nato drsnikov, da pridemo do nastavljanja svetlobe. Če slednjo možnost razširimo, pridemo do drsnikov za posamezne fine nastavitve osvetlitve.



V instagramu na zaslonu Filter/Edit preprosto tapnemo na gumbek Edit in nato na ikone Brightness, Highlights ali Shadows.

Uravnavanje barv

Nekateri telefoni, kot je Samsungov galaxy S8, delajo fotografije z zelo bogatimi barvami, drugi, kot je iphone 7 plus, pa delajo bolj naravne posnetke. Rešitev za oboje je uravnavanje nasičenosti (saturation). Tudi tukaj je treba biti previden, saj lahko hitro dobimo črno-belo sliko ali pa takšno, ki je že od daleč videti popolnoma nenaravna.



V aplikaciji photos spet tapnemo na drsnike, okrogli gumbek in možnost Colour (barve), kjer lahko s pritiskom na razširitveni gumbek pridemo še do dodatnih nastavitev.



V google foto se dotaknemo svinčnika in nato drsnikov, nakar lahko premikamo drsnik za barve levo in desno, lahko pa ga tudi razširimo in se poigramo s še bolj finimi nastavitvami.



V instagramu na zaslonu Filter/Edit tapnemo na Edit in podrsamo do orodja Saturation ali Colour.



No, to je le nekaj preprostih trikov, lahko pa se po mili volji poigramo še z drugimi nastavitvami, ki jih ponujajo pregledovalniki oziroma urejevalniki fotografij na naših telefonih.