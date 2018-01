Tri, štiri, zdaj!

Pametne zapestnice, namenjene športnikom, so pravzaprav pametne ure z dodatno »športno« opremo in malce ožjo obliko. V primeru Samsungove zapestnice gear fit 2 pro to pomeni odličen AMOLED-zaslon, vrsto uporabnih športnih aplikacij, vgrajen navigacijski GPS-modul, predvajalnik glasbe, zanesljiv merilnik srčnega utripa, izboljšano vodoodpornost in dobro baterijo. Vse dejansko deluje brezhibno.

Trpežno in vodoodporno

Gear fit 2 s končnico pro prinaša uporabnost zapestnice tudi v vodi, saj so dosedanji standard IP68 (pol ure v poldrugi meter globoki vodi) nadgradili z vojaškim certifikatom MIL-STD-810G, ki zagotavlja vodoodpornost do pritiska 5 atmosfer, kar pomeni, da lahko z zapestnico dejansko zaplavamo. Samsung je s proizvajalcem plavalne opreme Speedo pripravil tudi posebno plavalno aplikacijo, imenovano speedo on. Dober marketing, ni kaj. Zapestnica sama dojame, s katerim športom se ukvarjamo, in temu primerno beleži podatke ter izračunava kurjenje kalorij. Če smo v pisarni, nas redno opozarja, da smo že dovolj dolgo pri miru in da je treba narediti nekaj korakov ali vaj. Poleg tega lahko nadzorujemo vnos vode in kofeina v telo. Če se vrnemo k trpežnosti, zapestnice niso motile niti konkretno nizke zimske temperature.

Z izboljšano vodoodpornostjo je gear fit 2 pro uporaben tudi v vodi.





Dober zaslon in dizajn

Super AMOLED-zaslon, kakor so ga poimenovali pri Samsungu, je res super. Na dotik se odziva hitro, črnina je res črna, barve so lepo kontrastne, svetilnost pa je nad povprečjem podobnih naprav in tudi nekaterih (dražjih) pametnih ur. Je že res, da je precej ozek, a je kljub temu lepo berljiv in pregleden, pa še ukrivljen je. Novi gumijasti pašček lepo drži napravico na roki in tudi celoten videz je dodelan. Gear fit 2 pro lahko deluje tudi kot modni dodatek ali kot predvajalnik glasbe, pri čemer se zvok, kajpak, pretaka po brezžični povezavi bluetooth. Pomnilnika je sicer za le 4 gigabajte, a povsem dovolj za pošten nabor pesmi. Če je zapestnica povezana s pametnim telefonom, lahko sprejema in pošilja esemese, sprejema ali zavrača klice. Priložena je tudi polnilna posteljica, v škatli pa ni polnilnika. A če imamo hiter polnilnik, se bo napolnila v manj kot uri.



Uporabnost

Gear fit 2 pro je v prvi vrsti namenjen športnim dušam, ki si želijo slediti svoji vadbi tako z vidika kalorij in učinkovitosti kakor tudi že z lokacijskim sledenjem, saj GPS-enota natančno beleži vse naše premike in jih prikaže na zemljevidu. Poleg vadbe spremlja spalne navade in vse skupaj zapisuje v obliki grafičnega kolača. Baterija deluje tri do štiri dni, če pa uporabljamo aplikacije za fitnes, se bo seveda izpraznila hitreje. Cena ni ravno nizka (pri nas je treba za zapestnico odšteti 235 evrov v redni prodaji, na nemškem amazonu pa se jo dobi že za manj kot 170 evrov), a če jo najdemo po dobri ceni, ponuja res veliko.