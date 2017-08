Tretja revolucija v vojskovanju: prihajajo ubijalski roboti

SAN FRANCISCO – Vodilni strokovnjaki na področju robotike in umetne inteligence so pozvali Združene narode (ZN), naj preprečijo razvoj t. i. ubijalskih robotov. Posvarili so pred tretjo revolucijo v vojskovanju, do katere bi lahko prišlo s smrtonosnim avtonomnim orožjem.

Ko bo to orožje razvito, bo omogočilo bojevanje v večjem obsegu kot kadar koli doslej in bo potekalo hitreje, kot ga lahko ljudje dojamejo, je v pismu ZN posvarilo 116 strokovnjakov za tehnologijo, med njimi ustanovitelj Tesle Elon Musk in soustanovitelj Googlovega DeepMinda Mustafa Suleyman.

»To je lahko orožje terorja, orožje, ki ga lahko tirani in teroristi uporabijo proti nedolžnemu prebivalstvu, in orožje, ki se lahko v primeru hekerskega vdora obnaša neželeno,« so zapisali strokovnjaki. »Časa za ukrepanje ni veliko. Ko bo pandorina skrinjica odprta, jo bo težko zapreti,« so dodali.

Danes je bil predviden sestanek skupine ZN za tovrstno orožje, vendar je bil odpovedan in preložen na november, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Leta 2015 je več kot tisoč strokovnjakov in znanih osebnosti sprožilo javni poziv za prepoved avtonomnega orožja. Tako Musk kot britanski astrofizik Stephen Hawking pogosto opozarjata na nevarnosti umetne inteligence, zlasti t. i. ubijalskih robotov.