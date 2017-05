Tipkovnica namesto miške

Verjetno je že vsak izmed nas videl kak film, ki prikazuje hekerje med delom, se pravi besnim tipkanjem po tipkovnici, pri čemer le redko sežejo po miški. Seveda je resničnost precej drugačna od hollywoodske podobe računalniškega mojstra, a nekaj je le res: seganje po miški resnim računalničarjem vzame preveč časa, zato uporabljajo ukaze in bližnjice, ki obstajajo že od zgodnjih začetkov windowsov oziroma osebnih računalnikov.



Funkcijske tipke



Poleg bližnjic, ki jih poznamo skoraj vsi, kot so ctrl+s za shranjevanje, ctrl+c, ctr+x in ctrl+v za kopiraj, izreži in prilepi ali pa esc za izhod, obstaja še več bližnjic, a za začetek si poglejmo, kaj za vraga naredijo tiste funkcijske tipke od F1 do F12 na zgornjem delu tipkovnice. In res so uporabne, saj lahko s pritiskom na eno dosežemo isto kot z zamudnim pritiskanjem levega in desnega miškinega uhlja in sprehajanjem skozi menije, ki poleg tega še izginejo, če z miško odtavamo malce preveč v levo ali desno.



F1 odpre pomoč v skoraj vsakem programu, s pritiskom na F2 lahko preimenujemo datoteko ali mapo, F3 zažene iskalno okence za aplikacijo, ki je trenutno aktivna, alt+F4 pa zapre aktivno okno.



Z F5 osvežimo ali znova naložimo stran ali okno dokumenta, F6 premakne kurzor do ukazne vrstice v skoraj vseh spletnih brskalnikih, z F7 zaženemo orodje za preverjanje črkovanja in slovnice v Microsoftovih aplikacijah, kot je Word, seveda pa stvar deluje tudi v odprtokodnem in brezplačnem OpenOfficeu, medtem ko F8 pri zagonu računalnika odpre zagonski meni.



F9 osveži dokument v Microsoftovem Wordu ter prejme in pošlje elektronsko pošto v Outlooku. F10 aktivira orodno vrstico odprte aplikacije, shift+F10 pa ima isti učinek kot klik desnega miškinega gumba. F11 odpre in zapre polnozaslonski način v spletnih brskalnikih, F12 pa v Wordu odpre okence shrani kot.



Druge uporabne bližnjice



Okenska tipka, saj veste, tista, na kateri je narisan logotip windowsov, nas od koder koli pošlje v meni Start – in če začnemo tipkati, lahko iščemo programe, nastavitve ali dokumente. Potem je tukaj vedno uporabni ctrl+f, ki nam odpre iskalnik po spletni strani ali dokumentu; za naslednje najdeno geslo je po navadi dovolj pritisniti enter. Zelo uporabna je tudi bližnjica alt+tab, s katero preklapljamo med zagnanimi aplikacijami. Če smo prehitri, gremo lahko na prejšnjo aplikacijo s pritiskom na alt+shift+tab.



Če želimo šibati med zavihki v aplikaciji, denimo v našem najljubšem spletnem brskalniku, pritisnemo ctrl+tab oziroma ctrl+shift+tab, če želimo na prejšnji zavihek. V brskalniku pride prav tudi ctrl+t, s katerim odpremo nov zavihek, medtem ko ctrl+n v večini okenskih aplikacij odpre novo okno ali nov dokument. Če se hočemo premikati po spletni strani, pritisnemo ctrl in eno od kurzorskih tipk, če pa želimo iti nazaj ali naprej skozi zgodovino, pritisnemo alt in levo ali desno. Ko želimo na hitro vnesti nov spletni naslov, stisnemo ctrl+l in že smo v ukazni vrstici.



Kadar moramo nekaj natisniti, nima smisla klikati na menije, ampak preprostow pritisnemo ctrl+p in odpre se nam okno za tiskanje. Če hočemo zakleniti okna, da nam ne bi po njih brskale nepooblaščene oči, pritisnemo okensko tipko in l, kadar pa želimo priklicati upravitelja opravil – če nam zamrzne kak program –, stisnemo skupaj ctrl+alt+del in odpre se nam seznam, kjer je upravitelj šele zadnja možnost, lahko pa zaklenemo zaslon, se odjavimo, zamenjamo uporabnika ali pa spremenimo geslo. S pritiskom na okensko tipko in d se nam vedno odpre počiščeno namizje, s pritiskom na okensko tipko in x prikličemo meni z bližnjicami do številnih nastavitev. Bodi dovolj za tokrat, a že s temi bližnjicami bo naše delo hitrejše in enostavnejše, pa še tiste presnete miši ne bo treba loviti po mizi.