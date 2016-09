Temna stran interneta

Spletno oko, prijavna točka Centra za varnejši internet Slovenije, že od marca 2007 sprejema prijave posnetkov spolnih zlorab otrok in domnevnega sovražnega govora. V devetih letih delovanja so tako dobili že več kot 20.000 prijav, 1800 so jih posredovali policiji. Glavna vloga Spletnega očesa je omogočanje anonimne prijave domnevno nezakonitih vsebin in zmanjšanje njihovega obsega na internetu. Aktivno sodeluje s policijo in mednarodno mrežo Inhope (www.inhope.org), ki povezuje 51 prijavnih točk v 45 državah sveta. V primerih posnetkov, ki prikazujejo spolno zlorabo otrok, prijavne točke v omrežju Inhope sodelujejo pri njihovi čim hitrejši odstranitvi.



Zlorabe otrok



Pred dnevi so pri Spletnem očesu predstavili poročilo za lansko leto, pri čemer v oči bode predvsem dejstvo, da so na posnetkih zlorab čedalje mlajši otroci. Spletno oko je tako v lanskem letu prejelo 565 prijav domnevnih posnetkov spolnih zlorab otrok, od katerih so jih policiji posredovali 61. Domnevno nezakonite vsebine so bile večinoma na tujih strežnikih, zato so takšne prijave (natančneje 49) posredovali tudi prijavnim točkam v tujini. Največ takšnih strežnikov je bilo v ZDA (41 odstotkov), v Sloveniji (20 odstotkov) in na Nizozemskem (25 odstotkov), po tri oziroma dva odstotka pa še v Ukrajini, Rusiji in na Japonskem oziroma na Irskem, v Švici in Eritreji. Na podlagi ene od 12 prijav na slovenskih strežnikih je slovenska policija že podala kazensko ovadbo.

