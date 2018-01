Tako windowsom preprečite, da za 50 odstotkov upočasnijo računalnik

Danes dopoldne smo poročali, da so v Intelovih procesorjih odkrili hudo varnostno luknjo, ki zlobnežem omogoča izvedbo hekerskih napadov in vdor v vaš računalnik. Popravek je že pripravljen in se bo namestil prek posodobitve operacijskega sistema, pri čemer ni izvzet noben: ranljivost je prisotna tako v windowsih kot tudi linuxu in celo pri Applovih macih.

To ne bi bilo nič tako hudega, če popravek ne bi temeljito upočasnil procesorja. Prvi izsledki kažejo, da se lahko upočasni celo do 50 odstotkov, čeprav bo večina procesorjev upočasnjena med petimi in 30 odstotki, razkriva Engadget. Ameriški tehnološki medij The Verge je afero ranljivosti v čipovju računalnika poimenoval celo »čipokalipsa«.

Danes lahko še uživate v polni hitrosti računalnika

V windowsih 10 se bo popravek začel samodejno nameščati danes okoli 23. ure, nekje do prihodnjega torka pa bodo na vrsti še uporabniki windowsov 7 in 8. Namestitev bo v najnovejši različici windowsov, torej v desetki, samodejna, saj je Microsoft uporabnikom onemogočil izklop posodabljanja sistema. To je pametno, saj s krpanjem varnostnih lukenj skrbi za preprečevanje vdorov v sistem in širjenje virusov.

Poseg v sistem je še mogoč, a le, če veste, kaj delate

A vseeno še vedno obstaja način, kako lahko samodejno namestitev popravka preprečite. Svetujemo vam, da tega NE naredite, saj bo vaš sistem ostal ranljiv za hekerske vdore. Če pa ste prepričani, da veste, kaj delate in da za vas upočasnitev računalnika po popravku pomeni večjo škodo od nevarovanega sistema, lahko preberete navodila, kako tudi v najnovejših windowsih lahko izklopite samodejno posodabljanje: