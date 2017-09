Spremenimo telefon v skener

Vsakdo izmed nas je že moral kdaj kakšni prošnji ali prijavnici priložiti sken katerega dokumenta oziroma listine in se je znašel v zagati, ker doma, kajpak, nima skenerja oziroma optičnega čitalnika, kakor se napravi reče po slovensko. Kaj pa zdaj? Nič lažjega, prav vsak pametni telefon lahko postane skener, in to zastonj.

V spletnih trgovinah za androidne in ios naprave se kar tare mobilnih aplikacij za skeniranje dokumentov, med njimi lahko izpostavimo vsaj Scannable, Tiny Scanner in Office Lens, pri čemer ni odveč omeniti, da je prva na voljo le za Applove naprave, preostali dve pa za obe platformi. Če uporabljamo beležnico Evernote, je Scannable logična izbira, saj je narejen prav zanjo, če pa smo privrženci Microsoftove mobilne beležnice OneNote, je prva izbira Office Lens.

Skeniranje

Pa poglejmo, kako deluje mobilna aplikacija Scannable (trenutno imam na voljo le svoj stari dobri iphone, a podobne funkcije imajo tudi androidni skenerji). Pri Scannablu preprosto pociljamo dokument, ki ga želimo poskenirati, pri čemer popazimo le, da ujamemo robove na zaslonu telefona, nakar aplikacija samodejno naredi posnetek. Saj to lahko naredim kar s kamero, bi lahko dodali. Že res, a skenerske aplikacije, kot je Scannable, imajo nekaj uporabnih funkcij. Scannable bo posnetek dokumenta poravnal, ga izostril, uredil kontraste in na splošno izboljšal kakovost posnetka.

Če imamo, denimo, pomečkan račun, ki bo prej ali slej zbledel, kot se dogaja z računi, natisnjenimi na termičnih blagajniških tiskalnikih, aplikacija sama poravna robove ali pomečkane dele z različnimi kontrasti. In če skeniramo še posebno dolg račun, nam ni treba skenirati njegovih posameznih kosov, ampak lahko naredimo posnetek oziroma sken celotnega računa: telefonska kamera ima dovolj veliko ločljivost, da bo zajela vse še tako majhne podrobnosti.

Tudi pri skeniranju večstranskih dokumentov nam Scannable olajša delo. Takoj ko naredimo prvi sken, je aplikacija pripravljena, da naredi naslednjega. In naslednjega. Dejansko jo uporabljamo hitreje kot klasični skener, kjer je treba vsak list posebej nastaviti na steklo, počakati, da naprava naredi posnetek, dvigniti pokrov, zamenjati list in tako naprej.

Pošiljanje in deljenje

Ko smo končali skeniranje, tapnemo na kljukico in preidemo v pregledovalnik, kjer preverimo, ali nam skeni ustrezajo ali ne, ali so dovolj dobro vidni, še kaj popravimo ali izbrišemo. Če imamo na telefonu naloženo beležnico Evernote, se skeni samodejno prenesejo vanjo, ko končamo, drugače pa jih lahko shranimo v galerijo oziroma jih pošljemo po elektronski pošti ali jih delimo s pomočjo drugih aplikacij, ki nam jih predlaga operacijski sistem. Posamezne skene je pametno preimenovati, preden jih pošljemo, sicer bodo nosili izvirni naslov Scannable Document.

Zakaj bi človek sploh še uporabljal klasični skener?