Spomladansko čiščenje

Iphone in njegov operacijski sistem ios sta odlični zadevi. Preprosto, prijazno do uporabnika, intuitivno in pregledno, a ker nič na tem svetu ni popolno, ima tudi iphone kakšno hibo. In ena izmed njih (poleg neznanja slovenščine, kar marsikoga moti) je omejen prostor za shranjevanje, se pravi pomnilnik. In če imamo na iphonu naloženih veliko aplikacij, fotografij, videoposnetkov in glasbe, se bo tisti tako drag(ocen)i pomnilnik prej ali slej napolnil.



Na teh straneh smo že pisali, kako pogledati, katere aplikacije požrejo največ prostora, in kako jih odstraniti, pa tudi o tem, da ni neumno shranjevati fotografij in videov v katerega od oblačnih servisov, kot je denimo Googlova aplikacija foto, ki uporabniku brezplačno ponuja 15 GB prostora (oziroma neomejeno, če ne shranjuje slik in videa v originalni velikosti). Tokrat pa poglejmo, kaj še lahko storimo, če nam na jabolčku začne zmanjkovati prostora. Ali pa kar preventivno.



Sporočila za večno



Iphone shranjuje vsa besedilna sporočila, ki jih prejme in pošlje. Za vedno. To zna priti prav, če moramo pogledati, kaj smo si dopisovali pred poldrugim letom, sicer pa le zasedajo prostor. A to se da spremeniti. Gremo torej v settings in messages, kjer se sprehodimo do oznake message history, kjer tapnemo keep messages. Tukaj lahko z večnosti (forever) prestavimo čas shranjevanja sporočil na 30 dni (30 days) ali eno leto (1 year). Ko nas telefon vpraša, ali želimo izbrisati starejša sporočila, to potrdimo s pritiskom na delete.



Dvojno shranjevanje fotk



Če pogosto uporabljamo instagram ali pa fotografije snemamo v načinu HDR, smo verjetno že opazili, da iphone samodejno shrani po dve fotografiji: HDR in normalno različico oziroma izvirno ter filtrirano in obrezano fotografijo v primeru instagrama. Pri HDR-fotografijah dvojno shranjevanje izklopimo tako, da gremo na settings, photos & camera ter se oddrsamo na dno zaslona, kjer izključimo možnost keep normal photo (ohrani normalno fotografijo). Če smo zadeli na lotu in imamo iphone 7 plus, lahko isto storimo pri portretnem načinu (portrait mode). Dvojno shranjevanje fotografij v instagramu pa izklopimo v nastavitvah instagrama: v aplikaciji tapnemo na svoj profil in nato ikonico za nastavitve (zobato kolesce) v zgornjem desnem kotu ter nato odkljukamo možnost save original photos (shrani originalne fotografije).



Čiščenje predpomnilnika



Če ves čas uporabljamo brskalnik safari, bo iphone verjetno hranil zgodovino brskanja in podatke, ki jih v resnici sploh ne potrebujemo. Zatorej izpraznimo predpomnilnik brskalnika: gremo v settings in tapnemo na vrstico, kjer piše safari, gremo na dno zaslona in kliknemo clear history and website data (izbriši zgodovino in spletne podatke). Če uporabljamo Googlov brskalnik chrome, ga zaženemo in tapnemo na tri pikice v desnem zgornjem kotu, nato gremo na history in na dnu tapnemo na clear browsing data.



Brisanje glasbe in podcastov



Albumi in pesmi, ki smo jih naložili na telefon, lahko začno kaj kmalu polniti pomnilnik. Če uporabljamo servis oziroma aplikacijo apple music, je naložene pesmi preprosto izbrisati (pri starejših različicah iosa se je bilo treba povezati z računalnikom in glasbo pobrisati iz programa itunes). Gremo v settings, general, storage & icloud usage, manage storage in na seznamu poiščemo apple music. Tukaj lahko brišemo posamezne pesmi ali pa vse naenkrat (all songs).



Podobno kot glasba se lahko na iphonu začno kopičiti tudi podcasti (periodične digitalne vsebine v avdio- ali videoobliki), a v nasprotju z glasbo podcaste le redko poslušamo ali gledamo še enkrat. In če uporabljamo iphonovo aplikacijo za podcaste, je brisanje zelo preprosto: gremo na settings, general, storage & icloud usage, manage storage in tapnemo na podcasts, kjer začnemo brisati vsakega posebej (vseh naenkrat se ne da).



Brisanje bralnega seznama



Safari ima, podobno kot drugi brskalniki, možnost za shranjevanje spletnih strani za branje (reading list), ko ne bomo več povezani z internetom. Seveda pa tudi spletne strani zavzamejo vedno več prostora. Ko želimo pospraviti seznam shranjenih strani, to storimo v settings, general, storage & icloud storage, manage storage, safari. V vrstici, kjer piše offline reading list, potegnemo v levo in pritisnemo delete (izbriši). Če pa želimo pobrisati posamezno shranjeno stran, v aplikaciji safari tapnemo na zaznamke v spodnji ukazni vrstici in nato izberemo reading list ter izbrišemo vsako stran posebej. Pobrišimo zgodovino brskanja.