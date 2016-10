Sonyjeva trojica

V zadnjem času, še sploh pa po Applovi odločitvi, da novi iphone ne bo imel klasičnega izhoda za slušalke, postajajo vse bolj priljubljene brezžične. Tehnologija je že toliko napredovala, da ponujajo odličen zvok, vzdržljivost in kakovostno povezavo z virom predvajanega zvoka. V test smo prejeli tri modele Sonyjevih slušalk, od katerih sta dva brezžična, pri čemer ima eden še aktivno odpravljanje šuma iz okolice, eden pa je klasičen, ožičen. Vse se da uporabiti tudi pri prostoročnem telefoniranju. Pa poglejmo.

Klasično ožičeno



Podobno divje barve MDR-100AAP so že videti strupeno in so z visokim frekvenčnim razponom namenjene predvajanju visokoločljivostnega 24-bitnega zvoka pri 96 kHz in višje. Navadni smrtnik razlike od standardnega vzorčenja zvoka verjetno niti ne bo zaznal, a vsekakor lahko rečem, da 100AAP kakovostno predvajajo uravnotežen in naraven zvok, poleg tega pa so dovolj udobne za večurno poslušanje glasbe ali videoposnetkov, in to tudi za očalarje. Oblika je res vrhunska, še največja ovira za poslušanje glasbe z domačega hi-fija je le 1,2-metrski kabel. Zvoka iz okolice sicer ne izolirajo ravno najbolje, tako da je treba med poslušanjem na prometni ulici povečati glasnost. Za konec se jih da še lepo zložiti, kabel pa je ploščat, tako da se težje zafeclja. Sonyjeva priporočena cena za MDR 100AAP je 189,99 evra, vendar se jih v Big Bangu najde že za 50 evrov ceneje.

V ušesu in z ovratnico



Cinobrasto rdeče slušalke so MDR-EX750BT, ki kombinirajo miniaturne slušalke, ki jih zatlačimo v ušesni kanal, in brezžično povezljivost. Zvok je, logično, nekoliko slabši, saj zaradi majhnosti ne moremo pričakovati tako polnega zvoka kot pri večjih čezušesnih slušalkah. Vsekakor pa imajo boljše in čvrstejše base kot običajni modeli za v uho ter solidno blokirajo zunanji hrup. Slušalke podpirajo standard LDAC, ki omogoča trikrat večji prenos podatkov kot bluetooth, a deluje le na Sonyjevih pametnih telefonih ranga xperia in dražjih walkmanih. Pri normalni uporabi naj bi zdržale poštenih sedem ur in pol predvajanja glasbe, a žal na račun ne ravno najprivlačnejše ovratnice, v kateri se skriva elektronika, ki se jo polni prek USB-kabla. Saj je dovolj široka, da ne tišči, in hkrati dovolj obtežena, da med tekom ne poskakuje, a po mojem osebnem mnenju je najbolje, če je skrita pod ovratnikom srajce. Priporočena cena je 189,99 evra, vendar jih v domačih trgovinah še nisem zasledil.

Brezžično in brezhrupno



Sony MDR-100ABN so na prvi pogled identične modelu 100 AAP, a so zaradi vse vdelane elektronike opazno težje, čeprav so tudi ob daljšem poslušanju zelo udobne. Tudi 100ABN podpirajo standard LDAC in dejansko se zdi zvok res boljši kakor pri običajnem bluetooth prenosu. A glavni adut teh slušalk je aktivno odpravljanje šuma (ANC), s katerim postane poslušanje glasbe na ulici, letališčih, letalih, vlakih in drugih prevoznih sredstvih nekaj povsem drugega, saj ni motečih zvokov iz okolice. Zvok je odličen, saj slušalke ne le da odstranijo hrup, pri čemer ANC niti ne poslabša kakovosti zvoka, ampak so tudi aktivne, se pravi, da imajo vgrajen ojačevalnik. Skratka, MDR 100ABN so odlične brezžične slušalke z aktivnim odpravljanjem šuma, a tisti, ki prisegajo na hi-fi zvok in nimajo potrebe po brezžičnosti, bodo za isti denar dobili občutno boljše ožičene slušalke. Cena namreč ni ravno nizka: 309,99 evra, poleg tega jih pri nas še nisem našel.