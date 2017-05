Smrt Andreja na kameri: Facebookovi ukrepi

Ko je imel Mark Zuckerberg na nedavni Facebookovi razvojni konferenci v San Joseju svoj največji govor leta, je naredil nekaj, česar še nekaj dni prej verjetno ni nameraval: priznal je facebookovo vlogo pri objavi grozljivega videa na družabnem omrežju. Dva dneva pred njegovim govorom je mož po imenu Steve Stephens na facebooku objavil video, v katerem je ustrelil upokojenca iz Clevelanda, le nekaj minut pozneje pa je v živem prenosu na omrežju priznal dejanje. Policija je dan pred Zuckerbergovim govorom sporočila, da si je morilec sodil sam.



»Veliko dela nas čaka, a trudili se bomo, da bomo lahko preprečili tovrstne tragedije,« je izjavil Zuckerbeg. Pri podjetju bodo prevetrili obstoječa pravila za prijavljanje nasilnih vsebin na družabnem omrežju, nadaljevali pa bodo tudi razvoj umetne inteligence, s pomočjo katere naj bi hitreje preprečevali objavo in širjenje takšnih krvavih vsebin.



Krvavi trend?



A manj kot dva tedna po njegovih obljubah se je spet zgodilo, tokrat na Tajskem, kjer je mladi moški v živo prenašal umor lastne hčere, nato pa si je sodil. Posnetek grozljivega dejanja je bil na omrežju dosegljiv še celih 24 ur, preden so ga vendarle umaknili. Prejšnji teden je spet odmevalo, ko je možakar iz Alabame med živim prenosom pograbil puško in se ustrelil v glavo.



Facebook ima skoraj dve milijardi mesečnih aktivnih uporabnikov, kar pomeni, da sta na svetu skoraj dve milijardi ljudi, ki lahko v katerem koli trenutku kliknejo gumb, usmerijo kamero telefona in po spletu v živo prenašajo, kar želijo. »V nasprotju z običajnimi objavami je prenose v živo skoraj nemogoče nadzorovati,« opozarja Peter Csathy, ustanovitelj in šef Creativ Medie, ki svetuje medijskim in tehnološkim družbam. »In zato lahko zdaj v živo spremljamo takšna ekstremna dejanja.«



Facebook, seveda, ni edina tehnološka družba, ki se spopada z nasilnimi vsebinami. Twitter in youtube imata podobne težave, toda facebook je zaradi silnega števila uporabnikov, ki ga postavljajo za kralja družabnih medijev, najbolj na tapeti. Pri Facebooku ne dajejo komentarjev o tajskem incidentu, prav tako se ne sprašujejo o prihodnosti prenosov v živo in niti ne povedo natančno, kako mislijo okrepiti varnostne ukrepe, da se takšni prenosi ne bi več dogajali.



Nič ni stoodstotno



Storitev facebook live je bila deležna že vrste kritik. Po eni strani je facebook odstranjeval videoposnetke, kot je policistov uboj temnopoltega voznika na mestnem križišču, uradno zaradi tehnične napake. Pozneje je posnetek vrnil, saj so bili pritiski ameriških socialnih gibanj, kot je Black Lives Matter (Črna življenja štejejo), premočni. Znani so primeri, kako je odstranjeval preveč »razgaljene« fotografije, čeprav je šlo za kipe in umetniške slike. Po drugi strani pa ure in ure ni storil ničesar, da bi umaknil prenose oziroma posnetke grozljivih nasilnih dejanj, kot sta umora iz Clevelanda in s Tajske.



Facebook veliko stavi na to, da imajo ljudje fotoaparate na telefonih vedno pri roki in da komaj čakajo, da bodo kaj objavili na omrežju. Prejšnji teden je napovedal novo platformo z razširjeno resničnostjo, ki bo zunanjim razvijalcem programske opreme omogočala, da oblikujejo nove načine, kako prekriti digitalne podobe tistega, kar kamera vidi v resničnem svetu. Čeprav tega niso priznali, gre za odziv na priljubljenost snapchata, ki je spremenil pogled na to, kako ljudje uporabljajo orodja za razširjeno resničnost (saj veste, tista trapasta ušesa ali pa ogromne oči na fotografijah).



No, kar se tiče nasilnih prenosov ali posnetkov, je podpredsednik uprave Facebooka za globalne operacije Justin Osofsky dejal, da se podjetje zanaša na tisoče in tisoče ljudi z vsega sveta, ki poročajo o potencialno spornih vsebinah. Po njegovih besedah uporabniki facebooka oddajo več milijonov tovrstnih poročil na teden v več kot 40 jezikih.



A čeprav Facebook razvija boljšo umetno inteligenco in računa na poročanje uporabnikov o spornih vsebinah, ni zagotovila, da se krvavi incidenti, kot sta tista iz Clevelanda ali s Tajske, ne bodo ponovili. »Nič ni stoodstotno,« pravi Peter Csathy. »Ne glede na to, koliko virov namenimo za boj proti takšnim incidentom, se bo nekaj vedno prerinilo skozi.«

Nasilje pri nas



Niti slovenske facebook strani niso imune proti nasilni vsebini. Sredi februarja je Slovenijo pretresla novica, da sta 20-letni Aleš Olovec in 29-letni Martin Kovač prek facebooka predvajala video, v katerem sta tako brutalno pretepla 26-letnega Andreja Cekuto, da je ta pozneje umrl. Precej pomenljivo pa je, da je imel posnetek v tistih dolgih urah, preden ga je policiji uspelo spraviti z interneta, več kot četrt milijona ogledov.