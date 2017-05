Slovenski startup leta je Viar

MARIBOR – Slovenski startup leta 2017 je Viar. Nagrado, s katero želijo nagraditi podjetja in ekipe za globalne dosežke, vztrajnost in drzno razvojno vizijo, so podelili na svečanem zaključku prvega dne mednarodne konference Podim.

Kaj sploh je podjetje Viar? Razvili so spletno platformo Viar 360 za ustvarjanje vsebin v virtualni resničnosti. Ta uporabnikom, ki so tehnično slabše podkovani, omogoča, da brez programiranja v virtualni resničnosti ustvarijo privlačne interaktivne zgodbe in jih objavijo v svojih aplikacijah, na spletnih straneh ali družbenih omrežjih.

Viar uporabljajo že nekatere najboljše ameriške univerze, agencije in korporacije. Njihove produkte uporabljajo podjetja, kot so Disney, Microsoft, Samsung in Bosch, vse od Združenih držav Amerike do Nove Zelandije.

Viar je člane komisije prepričal z dosedanjimi poslovnimi izidi, zagnanostjo in aktivnim prispevkom v slovenski startup ekosistem. Prepričal jih je tudi velik tržni potencial, saj produkt dodaja vrednost končnemu uporabniku. Ključni pa sta bili tudi ekipa odličnih posameznikov ter rast v vseh pomembnih kazalnikih poslovanja.

Strokovno komisijo letošnjega izbora Startup leta so sestavljali Mateja Lavrič (Kolektor Ventures), Jure Mikuž (RSG Capital), Boštjan Bregar (Marg), Damjan Slapar (Iskratel), Gregor Rebolj (Kyuriosity) ter Niko Klanšek (BizMe).

Letošnji zmagovalec bo za nagrado prejel osebno svetovanje partnerja elitnega ameriškega pospeševalnika 500 startups Marvina Liao-a ter all-inclusive paket Pioneers festivala na Dunaju.