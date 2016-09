Slovenija bo čakala do 23. septembra

NEW YORK - Ameriški Apple je oziroma bo danes na police trgovin v kakih 25 državah po svetu poslal nova pametna telefona Iphone 7 in Iphone 7 Plus. Med prvimi, ki so v roke dobili priljubljene naprave, so bili kupci v avstralskem Sydneyju. Nekateri so za to pred trgovinami kampirali tudi več dni, marsikdo pa je bil tudi razočaran.

Jet blacka ne bo

Kupce, ki so v vrstah pred trgovinami stali že več dni, je razočarala novica, da so bile določene različice telefonov razprodane že v predprodaji. Francoska tiskovna agencija AFP je tako citirala 17-letnega Bishoyja Bahmana, ki je pred Applovo trgovino vztrajal od srede zjutraj. V četrtek so nato čakajočim povedali, da Iphone 7 in Iphone 7 Plus v barvni različici jet black ne bosta na voljo, saj sta že vnaprej razprodani. »Resnično ne bi stal v vrsti, če bi to vedel,« je bil razočaran mladenič. »Da niso poskrbeli za neko zalogo, je smešno,« je še dodal.

Apple je pred začetkom prodaje v petek tudi uradno sporočil, da omenjena razprodana modela ne bosta na voljo za kupce v trgovinah. »Iskreno cenimo potrpljenje naših kupcev, medtem ko trdo delamo, da bi novi Iphone priskrbeli vsem, ki si ga želijo, kakor hitro bo mogoče,« so zapisali. Iphone 7 in Iphone 7 Plus v različici jet black sta razprodana tudi marsikje po Singapurju, so pojasnili trgovci. Tudi iz Tokia so poročali, da nekateri kupci niso prišli do želenih pametnih telefonov.

V Sloveniji bomo še čakali

Analitiki opažajo, da je zanimanje za nova telefona morda preseglo Applova pričakovanja. Ameriška mobilna operaterja Sprint in T-Mobile sta sporočila, da so prednaročila za Iphone 7 občutno višja od tistih za predhodno verzijo. »V fazi prednaročil je povpraševanje pri nas štirikrat večje kot za Iphone 6,« je povedal izvršni direktor T-Mobile John Legere. Strokovnjaki tako ocenjujejo, da bo prodajo priljubljenih pametnih telefonov tokrat omejevala ponudba, ne povpraševanje.

Za telefona bodo morali sicer kupci v žep seči podobno globoko kot v primeru predhodnih modelov. Za ameriške stranke se bodo cene za Iphone 7 začele pri 649 dolarjih. V Sloveniji bo novi Applov izdelek na voljo od 23. septembra. Oba nova iphona sta vodoodporna, imata operacijski sistem Ios 10, na pritisk občutljiv gumb Home, zmogljivejši zaslon, baterijo in procesor ter izboljšano kamero, še posebej večji model z dvojno kamero.

Brez priključka za slušalke

Kar nekaj obrvi se je dvignilo ob dejstvu, da nova modela nimata več priključka za slušalke. Namesto tega je slušalke mogoče uporabljati prek Applovega priključka lightning ali brezžične povezave. V ta namen je Apple predstavil tudi brezžične slušalke Airpods, ki bodo na voljo oktobra.

Sicer pa danes na police trgovin ob iphonih prihaja tudi izboljšana ura Apple Watch, za katero podjetje upa, da bo uspela obrniti padce v segmentu prodaje pametnih ur.