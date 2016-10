Sladek kot nugat

Google je konec avgusta predstavil končno različico novega operacijskega sistema android s številko sedem in že tradicionalnim sladkim imenom nougat oziroma nugat. Zakaj o tem pišemo šele dva meseca pozneje? Iz preprostega razloga: ker je nugat še vedno mogoče preizkusiti le na Googlovih pametnih telefonih nexus in pixel, preostali proizvajalci telefonov pa novemu operacijskemu sistemu še prilagajajo svoje uporabniške vmesnike. Nekateri to počno hitreje, nekateri počasneje. In posledica je, da je na trgu kup telefonov, na katerih tečejo androidi od različice 4.0 pa do 7.1.



Kdaj torej?



Veliki Samsung je ob predstavitvi nugata sicer napovedal, da bo posodobitev za njegove premium telefone na voljo v dveh do treh mesecih, a verjetno bo trajalo še kakšen mesec dlje, saj je za sprejem prejšnjega androida potreboval pet mesecev. Kot prvi je nugat sprejel LG, čigar novi premium model V20 bo imel že prednaloženega, dosedanji paradni konj G5 pa bi nadgradnjo lahko prejel že novembra, medtem ko bodo drugi modeli verjetno morali počakati do začetka leta 2017.



Pri Sonyju, ki je bil tradicionalno hiter s sprejemom novih androidov, napovedujejo, da bo nadgradnja na nugat za modele xperia xz, x compact in z5 na voljo že oktobra (v času pisanja se to še ni zgodilo), preostale naprave iz serij x in z pa bodo nugata deležne naslednje leto. HTC za modele 10, one M9 in one A9 posodobitev na nugat napoveduje »v kratkem«; doslej je bil hiter. Huawei naj bi nugat naložil na prihajajoči fablet mate 9, ki ga bo predstavil v začetku novembra, v začetku prihodnjega leta pa naj bi mu zelo verjetno sledili tudi P9 in novejši honorji.



Kaj prinaša nugat



Posodobitev je precej zajetna, saj je velika za dober gigabajt, tako da je treba računati, da telefon ne bo nadgrajen ravno hitro. Ena glavnih novosti je deljeni zaslon, s katerim lahko naenkrat uporabljamo dve aplikaciji, kar je priročno pri večjih telefonih. Deljeni zaslon prikličemo z dolgim pritiskom na tipko za pregled nedavno zagnanih aplikacij (kvadratek). Odprta bo skočila gor in postala glavna, v spodnjem delu zaslona pa jih lahko menjavamo. Dobrodošla novost je tudi hitro menjavanje nazadnje prižganih aplikacij, kar storimo s hitrim dvojnim pritiskom na že prej omenjeni kvadratni gumbek (podobno kot alt + tab pri oknih). Če imamo prižgan deljeni zaslon, lahko tako uporabljamo kar tri hkrati. Pri pregledu nedavno zagnanih aplikacij je odslej prisotna tudi možnost izbriši vse, kar je sicer obstajalo že v uporabniških vmesnikih drugih proizvajalcev.



Posodobljen je tudi prostor za obvestila, ki je preglednejši in z več informacijami, hkrati pa se da več stvari postoriti že kar takoj, denimo hitro odgovoriti, deliti, brisati ali arhivirati. Kako naj se obvestila prikazujejo, se da natančno določiti v nastavitvah, lahko pa do nastavitev pridemo tudi z dolgim pritiskom ali rahlim potegom vstran v samem obvestilu.



Prilagodljive so tudi hitre nastavitve, ki jih potegnemo z vrha zaslona, imajo pa tudi nekaj novih bližnjic, med katerimi je zelo uporaben podatkovni promet, znotraj katerega lahko za vsako aplikacijo posebej določimo, ali sme prenašati (mobilne) podatke ali ne. S kratkim potegom vidimo le pet ikon, z dolgim pa klasični seznam, ki ga je po novem mogoče urejati. Dodelano je tudi varčevanje z baterijo, saj varčevalni način (doze) deluje tudi, ko se telefon premika, in ne le tedaj, ko miruje kot pri prejšnjem androidu.



Pomembna novost so tudi neslišne nadgradnje, ki bodo končale dolgotrajno posodabljanje operacijskega sistema, med katerim ne moremo uporabljati telefona. Nadgradnje se bodo naložile v ozadju, namestile na novo particijo, ko pa bomo telefon znova zagnali, bo le zamenjal particijo in telefon bo »v hipu« nadgrajen. Elegantno. A kaj ko je ta možnost za zdaj prihranjena le za Googlova pixla, ne pa tudi za dosedanja nexusa 6P in 5X. Dobra stvar je tudi neposredni ponovni zagon (direct boot), s katerim se bomo izognili neprijetnostim ob nepričakovanem ponovnem zagonu telefona, ko ne prejemamo klicev, sporočil in obvestil, dokler ne vnesemo PIN-kode. Tudi ta novost bo samodejno delovala le pri novih pixlih, pri preostalih telefonih pa jo bo treba vključiti znotraj možnosti za razvijalce (ki jo vklopimo v sekciji o telefonu, kjer nekajkrat zaporedoma pritisnemo na mesto, kjer je označena številka različice – build number).



Nugat poleg drugega podpira večjezičnost, prinaša kar 72 novih smeškov, preprosto je pomanjševati in povečevati ikone na zaslonu, predvsem pa je bilo veliko dela vloženega v hitrejše delovanje samega operacijskega sistema. Pa tudi sam sistem nas bo s predlogi opozarjal, kaj bi lahko še nastavili, tako da bo prehod minil čim lažje. Foto thenextweb.com Deljeni zaslon je priročen predvsem pri večjih telefonih. Določanje prenosa podatkov po aplikacijah Preglednejša in uporabnejša obvestila Nove hitre nastavitve