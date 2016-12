Sinko baterinko

Tile Kitajci nas bodo res preplavili. Saj ne mislim nič slabega, le to, da se njihova ponudba telefonov iz leta v leto krepi tudi na zahodu, pri čemer prednjači Huawei, ki mu je v šestih letih uspelo postati tretji največji proizvajalec pametnih telefonov na svetu. Zadnje čase pri Huaweiu veliko pozornosti posvečajo predvsem premijskim telefonom, se pravi tistim najzmogljivejšim in najdražjim, kakršna sta dvooki P9 in prihajajoči mate 9, za srednji in nižji cenovni spekter pa skrbi sestrska blagovna znamka Honor. A srednji razred kljub vsemu ostaja Huaweieva prioriteta, saj vsaj pri nas prav njemu proda največ telefonov, kar dokazuje tudi sveži model nova plus. Novo plus odlikujeta velik zaslon in dobra baterija.

Ličen izdelek

Huawei je na sejmu IFA v Berlinu septembra napovedal dva novinca, in sicer novo in novo plus, ki se med seboj v bistvu razlikujeta le po velikosti. Nova ima petpalčni zaslon, nova plus pa za pol palca večjega. Lično oblikovano kovinsko ohišje ima dober oprijem, tako da se mi ni zgodilo, da bi mi telefon zdrsnil iz roke. Odlični čitalnik prstnih odtisov je na hrbtni strani aparata, da pa se ga sprogramirati še za kaj drugega kakor le za odklepanje telefona. Nova plus pozna tudi ukaze s členki, ki omogočajo nekaj bližnjic do glavnih funkcij aparata, dvojni udarec pa naredi posnetek zaslona, kar je precej praktično. Spodnja stran aparata je opremljena s simetričnim USB-C-vhodom, na vsaki strani pa sta reži za mikrofon in zvočnik. Procesor začuda ni Huaweijev kirin, ampak Qualcommov snapdragon 625 srednjega razreda s povsem spodobnimi zmogljivostmi in predvsem z majhno porabo energije.

Dobra kamera



Čeprav nova plus ne tekmuje z zmogljivejšim P9, ki se ponaša z dvojno kamero, nastalo v sodelovanju z nemško Leico, ali z novim fabletom mate 9, ima precej dobro kamero, ki (končno) zmore snemati video v 4K UHD-razločljivosti, pri čemer posname tudi zvok v stereotehniki, kar ni pogosto niti pri dražjih aparatih. No, priznati je treba, da posneti zvok ni ravno vrhunski, ampak za domače videe je čisto dovolj. Fotoaparat s 16 megapiksli dela dobre fotografije tudi v temnejših razmerah, ročni način pa omogoča nekaj več nastavljanja, še posebno če fotografiramo ponoči, kjer lahko naravnamo čas odpiranja zaslonke na štiri sekunde. Tudi prednja kamera ni od muh, v kombinaciji z »lepotnim« načinom pa lahko tudi popolni laiki naredijo zelo dobre selfieje. Škoda je le, da zaslon na močnejšem soncu postane zelo težko berljiv.

Odlična baterija



Huaweijevi telefoni imajo zdaj že tradicionalno vzdržljive baterije, nova plus pa še posebno. Pri večdnevni aktivni uporabi, se pravi z vključenim prenosom mobilnih podatkov, wi-fijem, GPS, rednim preverjanjem pošte, obiskovanjem družabnih omrežij, rednim fotografiranjem, poslušanjem glasbe, telefoniranjem prek vibra, občasnim igranjem igric, pri čemer je v ozadju tekla še VPN-aplikacija, je nova plus od jutra do večera po navadi porabila manj kot polovico baterije, ki se, mimogrede, zelo hitro napolni. Uporabniški vmesnik EMUI 4.1 ima sicer svoje nasprotnike, a v resnici je prav soliden in zelo prilagodljiv, za navadnega uporabnika, ki se ne potaplja v drobovje androida, pa ima tudi precej koristnega upravitelja telefona. Ena redkih slabosti, ki jih ima nova plus, pa je njena cena. Pri nas se jo za zdaj najde za 450 evrov, kar ni ravno malo, sploh če pomisliš, da lahko za isti denar oziroma celo še malce manj dobiš zmogljivejši in fotografsko bolje opremljeni honor 8, ki prav tako prihaja iz Huaweijeve hiše.