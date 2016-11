Še vedno  najboljši  e-bralnik

Leto 2007 ni bilo prelomno le za pametne telefone (Apple je tedaj predstavil svoj prvi iphone), ampak tudi za bralnike elektronskih knjig, saj je Amazon, ki se je dotlej ukvarjal s spletno trgovino, prvenstveno s prodajo knjig, 19. novembra na trg postavil svoj prvi e-bralnik z imenom kindle. Stal je konkretnih 400 dolarjev, imel je šestpalčni zaslon, ki je zmogel prikazati štiri odtenke sive, 250 MB notranjega spomina, kar je bilo dovolj za okoli 200 neilustriranih knjig, na prodaj pa je bil le v ZDA. Zalogo so razprodali v petih urah in pol, trajalo pa je kar pet mesecev, da so jih spet naredili dovolj za redno prodajo.



E-papir



In v čem je kindlov čar? Njegov pasivni zaslon uporablja tehnologijo tako imenovanega elektronskega papirja, ki simulira tiskani papir in zdaj prikazuje do 16 odtenkov sive. Njegova prednost je v tem, da ne utruja oči, saj je občutek podoben branju s papirja, česar še zdaleč ne moremo trditi za tablične računalnike ali pametne telefone. Druga velika prednost v primerjavi s tablicami pa je skoraj popolna neodsevnost zaslona, saj se ga brez težav bere tudi na močnem soncu, denimo na plaži. Edina slabost je, da je namenjen izključno branju, saj je e-papir za kaj drugega preprosto prepočasen. Prvi kindli so imeli eno omejitev: tako kot običajna knjiga so za branje potrebovali zunanji vir svetlobe: v temi si moral imeti prižgano luč, da si kaj videl. Problem so rešili z modelom kindle paperwhite, ki je imel vdelane LED-diode, ki so od spodaj osvetljevale zaslon.



Tretja prednost je dolgoživost baterije, ki pri paperwhitu formalno zdrži 21 ur, kar v praksi pomeni šest tednov branja po pol ure na dan. Udobno, ni kaj. Medtem ko je bilo treba na prve kindle prenašati knjige prek USB-kabla (ali 3G-omrežja), so kmalu uvedli wi-fi vmesnik, s pomočjo katerega lahko uporabnik preprosto kupuje, prenaša in prebira e-knjige, časopise, revije, bloge in spletne strani. Bralec si lahko na kindlu označi poljubne strani, naredi zaznamke ali pripiše opombe, poišče sopomenke izbranim besedam ali pa jih pogleda v vgrajenem slovarju. Poleg osnovne različice brez osvetlitve zaslona in z njo obstaja je na voljo še serija kindlov fire, ki so pravzaprav tablični računalniki z LCD-zaslonom in z aplikacijo kindle.



Branje



Čar kindla je tudi v tem, da lahko nanj naložimo kakršen koli besedilni zapis, če ga seveda pred tem pretvorimo v za kindla prijazni zapis.mobi. In to ni nikakršna umetnost. Bi želeli, khm, na kindlu prebirati svojo diplomsko nalogo, ki jo imate shranjeno v formatu.doc ali.pdf ali pa.epub, če ste si jo že pripravili na ipad? Ni problema. Najpreprosteje je to početi z brezplačnim programom calibre, ki zna pretvoriti skoraj kateri koli zapis besedila v katerega koli drugega, poleg tega pa ga lahko uporabljamo tudi kot pregleden vmesnik za nalaganje, brisanje in urejanje knjig v samem kindlu.



Na kindlu je zelo udobno brati tudi spletne strani. Za začetek je treba imeti odprt Amazonov račun. Če ste kindle nabavili prek Amazona, ga imate, in ko ste prvič zagnali bralnik, ste ga morali registrirati. Nato je treba le še nekako poslati spletno stran v kindlov račun in jo prebrati, ko se kindle poveže s spletom. Za to lahko uporabimo razširitve spletnega brskalnika, kot je Amazonova razširitev send to kindle, ki pa deluje le v chromu in firefoxu. Pošiljanje je nato zelo preprosto: ko smo na spletni strani, kliknemo na ikonico »k« pri iskalni vrstici in sledimo navodilom. Lahko uporabimo tudi razširitev push to kindle, ki jo najdemo na spletni strani fivefilters.org oziroma kot aplikacijo v Googlovi ali Applovi spletni trgovini, lahko pa gremo kar na njihovo spletno stran in v okence Enter article URL prilepimo skopirani naslov spletne strani, ki bi jo želeli prebrati. Seveda to ni edina pot, so tudi druge spletne strani, kot sta sendtoreader.com ali readability.com, a fivefilters preizkušeno deluje.



Zmerna cena



Kindla se dolgo ni moglo uradno kupiti v Sloveniji, nakar so ga začeli prodajati pri francoskem trgovcu, ki mu je sledil še avstralsko-slovenski, nato pa še nekatere spletne trgovine. Cena se giblje tam okoli 90 evrov za klasični model in 150 evrov za paperwhite, prišteti pa je treba še nekaj evrov (od 4 do 6) poštnine. Lahko se ga naroči tudi neposredno pri (denimo nemškem) Amazonu, kjer stane 80 oziroma 140 evrov, treba pa je prišteti še 7,5 evra poštnine. Je pa mogoče za 290 evrov naročiti tudi novi kindle oasis, ki pa v resnici ne prinaša nič kaj strašno revolucionarnega, da bi upravičil tako veliko razliko v ceni.