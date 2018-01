Še en novinec v naših logih

Slovenski trg je hecen. Nekateri distributerji precej znanih blagovnih znamk pametnih telefonov ga tako rekoč ignorirajo, drugi pa so ugotovili, da znamo biti zanimivi tudi za nove in pri nas precej neznane proizvajalce. Potem ko je kitajski Zopo letos jeseni na berlinskem sejmu potrošniške elektronike IFA predstavil svoja nova pametna telefona Z5000 in P5000, sta oba zdaj na prodaj tudi na našem trgu, kjer si bosta poskusila odrezati kos pogače v srednjem cenovnem in zmogljivostnem razredu. Zopo se je po uspehu v domovini leta 2015 začel prebijati tudi na tuje trge, pri čemer je za svojega ambasadorja pridobil trikratnega motociklističnega svetovnega prvaka v razredu MotoGP Jorgeja Lorenza.



Rdeči in črni



V mastne roke smo prejeli dva Zopova modela za zahodni trg: P5000 (rdeči) in Z5000 (črni). V bistvu gre za precej sorodna telefona, vsaj po njunem drobovju: oba poganja isti osemjedrni MediaTekov procesor, oba imata 4 in 64 GB delovnega in notranjega pomnilnika, na obeh teče android 7.0. Količina spomina je zavidljiva, še posebno ker omenjeni procesor ne spada ravno med dirkaške modele, ampak je bolj v spodnjem delu srednjega razreda, nekako tam kot nokia 6 s Qualcommovim snapdragonom 430, a je za kakšno tretjino hitrejši od nedavno testiranega telefona wiko view s snapdragonom 425. Skratka, dovolj zmogljivo za srednje zahtevna pametnotelefonska opravila, kot so brskanje po spletu, pregledovanje facebooka, buljenje videa in igranje (ne prehudih) igric.

Dvooki kameri

Oba telefona se ponašata z dvojno glavno kamero (13 plus 5 MP), ki je precej spodobna za ta cenovni rang. Tudi prednja kamera s 16 MP ni od muh, ima pa tudi bliskavico. Glavni adut obeh telefonov pa je baterija z velikansko kapaciteto 5000 mAh, kar je dovolj za do tri dneve (normalnega) dela. Če bomo nenehno viseli na youtubu, teh obljubljenih treh dnevov ne bomo pričakali. Telefona se polnita z zajetnim polnilnikom (s šminkerskim rdečim kablom) prek simetričnega vtiča​ usb c, kar je zelo dobrodošlo v tem razredu. Oba sta opremljena s precej zanesljivima čitalnikoma prstnih odtisov, ki je pri modelu P5000 postavljen na hrbtni strani pod zrkli kamere, pri Z5000 pa na sprednji.



Zopo P5000 ima 6-palčni lcd-zaslon z razmerjem 18:9, Z5000 pa 5,5-palčni amoled zaslon klasičnih dimenzij.

Male velike razlike

Glavna razlika med telefonoma je v velikosti in obliki zaslona. Če ima Z5000 5,5-palčni zaslon s klasičnim razmerjem stranic 16:9, P5000 že sledi smernicam in ponuja kar 6-palčni zaslon z ožjim razmerjem 18:9. Tudi oblika kovinskega ohišja je pri P5000 bolj zaobljena in robovi so prijetnejši na otip kot pri malce bolj robatem Z5000. Ima pa zato Z5000 amoled zaslon, kar pomeni resnično črno barvo in odlične kontraste, po drugi strani je opazno temnejši kot pri izjemno svetlem P5000 z običajnim lcd-zaslonom. Pri obeh pa je ločljivost omejena na 720p, natančneje 1440 krat 720 oziroma 1280 krat 720 pik. Omembe vredno je tudi dejstvo, da ima Z5000 klasični avdio izhod za slušalke, P5000 pa ne, vendar je priložen adapterček za vtičnico​ usb c. Tudi ceni sta si precej podobni: za Z5000 je treba v prosti prodaji odšteti 279 evrov, modni P5000 pa nas bo olajšal za dva desetaka več. Izbira na slovenskem trgu je vedno bolj pestra in tudi Zopo bo zagotovo našel svoje kupce, ki iščejo velik in dovolj zmogljiv telefon za solidno ceno.