Samsungov veliki vpoklic

Glavna septembrska novica v svetu mobilnikov je vpoklic vseh prodanih oziroma doslej izdelanih fabletov (pametnih telefonov, ki so veliki že skoraj kot tablice) samsung galaxy note 7, potem ko so uporabniki poročali o baterijah, ki so se stalile in eksplodirale. Samsung se je za vpoklic odločil 2. septembra, ko je v prvih dveh tednih prodaje prejel 35 prijav. A v tem času je prodal že milijon telefonov, skupno pa so v njegovih tovarnah sestavili že poltretji milijon naprav. Pa tudi število incidentov se je vmes že povečalo (samo v ZDA so jih našteli 92, pri čemer je v 26 primerih šlo tudi za poškodbe, v 52 primerih pa za povzročeno gmotno škodo). Vmešala se je tudi ameriška zvezna komisija za varstvo potrošnikov (pa tudi druge po svetu) in v navezi z južnokorejsko družbo 15. septembra razglasila popolni vpoklic telefonov note 7 in prepovedala njihovo nadaljnjo prodajo.



Problem je v sicer zelo redki napaki v proizvodnji baterije, in še to ne pri vseh baterijah, saj ima Samsung več dobaviteljev. Skratka, v baterijah z napako se pregreva baterijska celica zaradi stika anode in katode, po domače plusa in minusa, zaradi česar lahko naprava med polnjenjem ali uporabo zagori ali celo eksplodira.

Kaj storiti? Pri Samsungu Slovenija pozivajo vse kupce galaxy note 7, naj takoj izključijo svoj telefon in ga vrnejo tja, kjer so ga kupili. Svoj obstoječi note 7 lahko od 19. septembra na mestu nakupa zamenjajo s popolnoma novim notom 7, tistim, ki so to že storili prej, pa so v zameno ponudili modela galaxy S7 ali S7 edge, ki ju lahko dobijo na mestu nakupa ali pri pooblaščenih trgovcih družbe Samsung. Tistim, ki so note 7 naročili v predprodaji in ga še niso prejeli, pa zagotavljajo, da ga bodo dobili v najkrajšem mogočem času, in sicer čim prej po 19. septembru. Več informacij je dostopnih na spletni strani www.samsung.com/si/note7exchange .

