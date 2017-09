Prodali so milijon iger in komaj preživeli

Slovenija ima svoje mesto tudi v lukrativnem in krutem svetu videoiger. Pomislimo samo na imperij, ki sta ga na podlagi enostavnih, a zabavnih »govorečih« iger za mobilne naprave zgradila Samo in Iza Login – in Outfit7 nato prodala za milijardo dolarjev! A slovenske igričarske korenine segajo precej globlje nazaj. Nekateri se še spomnimo Kontrabanta, tekstovne pustolovske igre, ki sta jo leta 1984 pri Radiu Študent za legendarni ZX spectrum spisala (poznejši minister) Žiga Turk in Matjaž Kmet. Zdaj je izdajanje iger za mobilne platforme precej bolj enostavno, saj ne potrebuješ založnika, a Slovenci imamo tradicijo tudi na področju resnih videoiger.

Iz Arxel Triba, prvega podjetja, ki se je sredi devetdesetih let začelo profesionalno ukvarjati z razvojem zanimivih pustolovskih računalniških iger in v nekaj letih pridobilo precejšen ugled v svetu iger, sta v novem tisočletju zrasli dve družbi: Zootfly in malo pozneje (iz njega) še ActaLogic. Zootfly, ki je razvijal visokoproračunske, t. i. AAA-igre, je leta 2013 kupil Elektronček Joca Pečečnika in izginil z igričarskega zemljevida (na spletu se da videti, da je leta 2013 še imel 592 tisočakov, lani pa okroglih nič evrov prometa). Ostal pa je ActaLogic, ki je od vsega začetka leta 2008 razvijal nekoliko cenejše igre, kot je Agrar Simulator, ki še vedno velja za njihovo največjo uspešnico. O razmerah na trgu in razvoju iger v Sloveniji smo govorili s soustanoviteljem in direktorjem ActaLogica Simonom Sukljanom.

