Pripravljeni, pozor, akcija!

Sony že dolgo izdeluje ročne videokamere in z leti je tehnologija toliko napredovala, da so njegove kamere delale vedno boljše in predvsem manj tresoče posnetke. In prav z odličnim optičnim stabilizatorjem slike se lahko pohvali novi model Sonyjeve aktivne kamere (angl. action cam) FDR-X3000R, za katero je treba v domačih logih odšteti okoli šest stotakov, je pa v ceno vključen tudi daljinski upravljalnik z zaslon(čk)om. Sneg? Ni problema, kamera brez težav prenese –10 stopinj Celzija.

Kamkorderska oblika



V nasprotju s konkurenčnim GoProjem, ki prisega na kockasti dizajn, Sony pri aktivnih kamerah vztraja pri obliki klasičnega ročnega kamkorderja, kar je v praksi precej bolj ergonomično. Snemanje iz roke z novim stabilizatorjem slike je mirno in brez tresljajev, saj so Sonyjevi inženirji v drobno ohišje stlačili mehanski stabilizator, pri katerem leča in senzor dobesedno lebdita v ohišju ter se prilagajata vsakemu gibu. Optični oziroma mehanski stabilizatorji so neprimerno boljši od elektronskih, pa še eno prednost imajo: ker ne gre za programsko rešitev, delujejo tudi pri zajemanju videa v ultravisoki razločljivosti 4K, česar prejšnji Sonyjev paradni model FDR-X1000V ni zmogel. No, dodati moramo le, da je treba za snemanje 4K-videa imeti hitro spominsko kartico, pri čemer Sony sprejme tako svoje kartice memory stick micro kakor tudi bolj razširjene micro sd.

Vodoodporno in uporabno



Že sama kamera je odporna proti kapljicam in prahu, ko pa jo vtaknemo v priloženo ohišje (skupna teža je 114 gramov), se lahko potopi do 60 metrov globoko pod vodo in je odporna tudi proti udarcem. Se pravi, da ne bi smelo biti težav tudi pri ekstremnejših športih. S priloženim pametnim daljinskim upravljalnikom, ki se s kamero poveže preko wi-fija ali bluetootha, preprosto nadziramo in spremljamo snemanje, pri čemer ga lahko pritrdimo na zapestnico ali pa držalo za na prst ali pas. Seveda lahko kamero namestimo tudi na čelado, če ima ta pripravljen navoj. Ljubitelji športnih videov bodo veseli možnosti snemanja do 120 sličic na sekundo, pa čeprav »le« v polni visoki ločljivosti 1080p. Pri snemanju videa v 4K-ločljivosti je hitrost omejena na 30 sličic na sekundo. Vdelan je tudi GPS-sprejemnik, s pomočjo katerega lahko posnetke opremimo z navigacijskimi podatki oziroma merimo hitrost.

Dobra optika in elektronika



Leče nemškega Zeissa v navezi s Sonyjevo elektroniko poskrbijo za odlično sliko, pa naj gre za video ali fotografije, ki jih zajema v največji ločljivosti 8,2 MP in v širokozaslonskem formatu 16:9. Videoposnetki so vrhunski za tako drobno kamero, pri čemer je treba pohvaliti tudi resnično dober stereo zvok – kadar snemamo brez ohišja, seveda. Tista dodatna plastika pač precej zaduši zvok. Kamera s precej drobno baterijo zdrži do ene ure snemanja pri ločljivosti 4K, če pa se zadovoljimo z običajno polno ločljivostjo, se snemalni čas podaljša na dve uri in četrt. Fino pa je, da lahko baterijo preprosto zamenjamo. Kamero lahko uporabljamo tudi z mobilno aplikacijo, video pa urejamo z brezplačnim programom action cam movie creator, ki je povsem spodoben. Edina zamera, ki jo lahko omenim, je drobcen zaslonček na daljinskem upravljalniku.