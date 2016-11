Priprava avtomobila na zimo

Na kaj je treba biti pred zimo pri pripravi avtomobila pozoren? Verjetno to ni le menjava pnevmatik?

Priprava vozila na zimo nikakor ne pomeni le menjave pnevmatik. Ob prihodu nižjih temperatur je najpogosteje opaziti napake, kot so zamrznitev tekočine za umivanje vetrobranskega stekla, odpoved akumulatorja, različne okvare na zavornem sistemu in podvozju, poškodbe in obraba metlic brisalcev ipd.

Marsikaj lahko na vozilu preverite oziroma postorite sami. Letno tekočino za stekla morate zamenjati z zimsko, za kar je treba poskrbeti, še preden se temperature spustijo pod ničlo. Sami lahko preverite tudi metlice brisalcev. Dobra vidljivost je namreč eden ključnih pogojev za varno vožnjo, vemo pa, da je v deževnih in meglenih razmerah ter ob sneženju slabša kot sicer.

Vsekakor pa strokovnjakom prepustite kontrolo hladilne tekočine, akumulatorja in ogrevalnega sistema.

Katere so najobčutljivejše točke pri avtomobilu v zimskem času?

Pozimi so šibki členi avtomobila tisti sestavni deli, ki najbolj trpijo ob nizkih temperaturah. Največ škode se lahko povzroči s slabim hladilnim sistemom, saj mora ta brezhibno tesniti in vsebovati dovolj hladilne tekočine proti zmrzovanju.

Kako ugotoviti pomanjkljivosti pri avtomobilu pred zimo oziroma da bo vožnja čim bolj varna?

Z rednim servisiranjem in vzdrževanjem vozila poskrbite ne le za to, da imate veliko večjo možnost, da bo vaš jekleni konjiček brezhibno deloval in vas ne bo pustil na cedilu, temveč predvsem za večjo varnost vas, vaših sopotnikov in drugih udeležencev v prometu.

AMZS svojim članom med menjavo pnevmatik ponuja tudi hitri brezplačni pregled pred zimo , v katerem mehanik preveri 8 ključnih točk na vozilu. Za vsako poda oceno stanja in predlog za rešitev morebitne težave. V vsakem primeru recite mehaniku ob menjavi, naj oceni stanje pnevmatik, podvozja in zavor.

Kdaj je treba letne pnevmatike zamenjati z zimskimi?

Zimska oprema je zakonsko določena in predpisana od 15. novembra do 15. marca, ne glede na te zakonske določbe pa je treba upoštevati razmere na cestah in temu ustrezno prilagoditi opremo vozila. Enako velja spomladi – če se zimske vozne razmere pojavijo tudi po 15. marcu, mora imeti vozilo zimsko opremo (zimske pnevmatike ali verige). Brez zimske opreme se na zasneženo ali poledenelo cesto nikakor ne odpravite. S tem ogrožate varnost vseh udeležencev v prometu.

Kaj je pozimi še priporočljivo imeti v avtu?

Poleg zimskih pnevmatik nikar ne pozabite na »dodatno opremo«. V AMZS svetujejo, da imate ob napovedi obilnejšega sneženja v avtu lopato. Tudi majhna vreča peska, ki je zelo koristen pri speljevanju na poledeneli podlagi, je lahko dobrodošla. Priporočamo še baterijsko svetilko, odejo, če morebiti ob nižjih temperaturah obstanete v daljšem zastoju, strgala za stekla in pršilo za odmrzovanje ključavnic, vendar ga nikar ne shranjujte v avtomobilu, saj vam tam ne bo koristil. Tudi kakšen dodaten liter tekočine za čiščenje vetrobranskega stekla v prtljažniku ne bo odveč.

Tudi voznik in potniki naj bodo zimsko opremljeni: zimska obutev, topla oblačila, tople rokavice, zimska kapa. V hudih zimskih razmerah lahko pričakujete tudi večurne zastoje. Bodite potrpežljivi, pomagajte drugim voznikom, predvsem pa imejte v rezervoarju dovolj goriva.

Kakšno je pravilno vzdrževanje zimskih pnevmatik? Kako na obrabo vpliva neustrezen tlak v njih?

Zelo pomembno je redno preverjanje tlaka v pnevmatikah. Svetujemo, da vozniki z natančnim merilnikom to storijo vsaj enkrat mesečno. Prenizek ali previsok tlak lahko povzroči čezmerno in neenakomerno obrabo ter povečano porabo goriva. Če zaznate močan padec tlaka, lahko posumite na poškodbo pnevmatike ali platišča. Končno oceno naj poda strokovno usposobljen vulkanizer.

Spremljati je treba tudi obrabo tekalne površine pnevmatike, saj je ta edini stik med vozilom in cesto. Globino lahko preverite z ustreznim merilnikom, kovancem za 2 EUR ali pa s pomočjo oznak na pnevmatiki. Bodite pozorni tudi na neenakomerno obrabo, saj ta kaže na neustrezen tlak v pnevmatiki ali na neuravnano podvozje. Zadnje se reši s testom in nastavitvijo geometrije podvozja, po domače optiko. To opravljajo tudi v enotah AMZS, pri čemer ponujajo svojim članom 20 % popusta, če ste pri njih zamenjali pnevmatike, pa ste prejeli tudi dodaten kupon v vrednosti 5 EUR, ki ga lahko izkoristite pri tej storitvi.

Kakšno je pravilno skladiščenje pnevmatik?

Pnevmatike je treba shranjevati v suhem in temnem prostoru. Izogibati se je treba vlažnim prostorom, svetlobi, soncu, dežju, vročim zabojnikom. Sicer pa je pri shranjevanju pnevmatik treba upoštevati, ali so na platiščih ali ne. Na platiščih naj bodo položene vodoravno ali obešene na steno, brez platišč naj stojijo pokonci ali pod rahlim naklonom.

Z morebitnimi dodatnimi vprašanji glede vozila in vožnje v zimskem času se lahko obrnete na AMZS – vprašajte mehanike v njihovih poslovnih enotahali pa pokličite njihov informacijski center na brezplačno številko 080 28 20. Tam vam bodo znali svetovati tudi o izbiri prave članske kategorijeza vas. Te so bile namreč v tem letu spremenjene in še bolj prilagojene potrebam tako posameznika kot družine.

Preverite tudi sami pa srečno vožnjo vam želimo!