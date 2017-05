Preobrat: tablice avt, razen kitajskih

WASHINGTON – Navdušenje nad tabličnimi računalniki se ohlaja. V prvem letošnjem četrtletju so proizvajalci v trgovine po svetu dostavili 36,2 milijona tablic, kar je 8,5 odstotka manj kot pred letom dni, je ta teden sporočila družba IDC. Gre za deseti zaporedni četrtletni upad prodaje tablic, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Po oceni analitika IDC Ryana Reitha vse več kupcev ugotavlja, da zmorejo tudi brez tabličnega računalnika – namesto tega uporabljajo nove, zmogljivejše pametne telefone ali tanjše prenosne računalnike.

»Stopnja, po kateri je trg tabličnih računalnikov rasel od 2010 do 2013, je bila neprimerljiva z drugimi napravami za kupce,« je dejal Reith. »Zdi pa se, da so iz številnih razlogov kupci manj zainteresirani za osvežitev teh naprav oziroma v nekaterih primerih sploh za prvi nakup. Verjamemo, da je vodilni razlog za to vse večja odvisnost od pametnih telefonov v kombinaciji z minimalnim napredkom na področju tehnologije in oblike,« je dodal.

Vodilni na trgu tablic sicer v začetku letošnjega leta ostaja Apple, ki je kljub 13-odstotnemu upadu prodaje ohranil 24,6-odstotni tržni delež. Samsung je po 1,1-odstotnem zdrsu ostal številka dve s 16,5-odstotnim deležem.

Edini od velikih proizvajalcev, ki je prodal več tablic, je bil kitajski Huawei. Temu se je prodaja povečala za 31,7 odstotka, kar mu je zagotovilo 7,4-odstotni delež na trgu. Prvo peterico sta zaključila Amazon in Lenovo, še navaja IDC.