Potrošnik svetuje: Top 5 – najboljši antivirusni programi 2017

Kdor je postal žrtev napada spletnih kriminalcev, se verjetno tepe po glavi, zakaj ni prej investiral teh nekaj deset evrov v kakovostno zaščito svojega računalnika.

Na spletu sicer kar mrgoli programske opreme, ki naj bi vas obvarovala pred kibernetskimi napadi, toda večina rešitev ni vredna počenega groša, ko gre zares. Pojavlja se celo programska oprema, ki naj bi zaščitila vaš računalnik, ob namestitvi pa vam v resnici računalnik na široko odpre kriminalcem. Pozabite tudi na samohvalo proizvajalcev: vsak bo svoj produkt hvalil kot najboljši, zato šteje le eno: strokovno testiranje neodvisnih institucij in medijev.

Rezultati neodvisnih nemških testov

Zbrali smo rezultate testiranja protivirusnih oz. antivirusnih programov, ki so jih v sodelovanju s potrošniškimi organizacijami izvedli nemški mediji in strokovne publikacije. Pokazalo se je, da po zaščiti prednjačijo znani in uveljavljeni proizvajalci. Testirani izdelek je ocenjen z več vidikov: od razmerja med ceno in kakovostjo do hitrosti delovanja, količine prepoznanih virusov ali količine napačno zaznanih virusov (kjer, logično, manj zaznav prinese boljšo oceno). V vsaki kategoriji je izdelek lahko prejel največ 100 točk.

Microsoftov brezplačnik zazna manj kot četrtino groženj

Med najboljšimi petimi antivirusnimi programi sicer ni brezplačnih programov. Zastonj kosila pač, žal, ni. A smo vseeno našli tudi dober program, za katerega ni treba nič plačati. In to ni Microsoftov Security Essentials oz. Microsoft Defender, ampak izdelek priznanega Avasta. Če je Microsoftov brezplačni antivirus (priložen je novejšim različicam windowsev) vaše edino orodje proti kiberzlikovcem, si raje namestite kaj drugega. Prepozna namreč manj kot četrtino varnostnih groženj!

Več v nadaljevanju:

1. MESTO: Kaspersky Internet Security

Skupna ocena: 99,6

Cena/kakovost: 90

Prepoznavanje virusov: 99,4

Napačne zaznave: 100,0

Zmogljivost: 99,4

Cena: 38 evrov

2. MESTO: Symantec Norton Security Standard

Skupna ocena: 99,2

Cena/kakovost: 89

Prepoznavanje virusov: 100,0

Napačne zaznave: 96,8

Zmogljivost: 100,0

Cena: 18 evrov

3. MESTO: BitDefender Internet Security 2017

Skupna ocena: 95,4

95,4 Cena/kakovost: 75

Prepoznavanje virusov: 93,2

Napačne zaznave: 97,8

Zmogljivost: 97,5

Cena: 29 evrov



4. MESTO F-Secure Safe

Skupna ocena: 94,0

94,0 Cena/kakovost: 77

Prepoznavanje virusov: 98,4

Napačne zaznave: 83,0

Zmogljivost: 96,3

Cena: 30 evrov



5. MESTO Trend Micro Internet Security

Skupna ocena: 89,2

89,2 Cena/kakovost: 53

Prepoznavanje virusov: 82,0

Napačne zaznave: 93,1

Zmogljivost: 99,6

Cena: 40 dolarjev

____________

Najboljši brezplačni antivirusni program:

Čeprav smo napisali, da zastonj kosila ni, si Avast Free Antivirus vseeno zasluži omembo kot najboljši brezplačni antivirusni program. A če je brezplačen, še ne pomeni, da je zastonj. Proizvajalcu se boste oddolžili z gledanjem oglasov in neskončnih sporočil, ki vas bodo bolj ali manj vsiljivo vabila, da si brezplačno različico nadgradite v zmogljivejšo in varnejšo, a plačljivo edicijo.

Skupna ocena: 84,7

84,7 Cena/kakovost: 100

Prepoznavanje virusov: 78,7

Napačne zaznave: 97,8

Zmogljivost: 83,7

Cena: 0 evrov (prenos tukaj)