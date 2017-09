Potrošnik svetuje: iPhone X kloni: super izgled, do 10-krat nižja cena

Novi iPhone X je morda res eden tehnološko najbolj izpopolnjenih telefonov na svetu – a je še vedno samo telefon, njegova cena pa presega celo vsega hudega navajene navdušence nad kot žafran dragimi jabolčnimi izdelki. Južno od Alp naj bi stal okoli 1200 evrov.

Paradna lastnost novega iphona je verjetno zaslon: ta pokriva skoraj vso prednjo površino aparata. Lepo in uporabno, saj v žepni obliki dobimo telefon s premerom zaslona, ki je bil še leto dni nazaj rezerviran za »cegle«.

Vendar je iPhone X daleč od inovatorja na tem področju. Danes lahko kupimo (ali vsaj naročimo) kar nekaj drugih telefonov, ki so iPhonu X na pogled zelo podobni. To pomeni, da se njihov zaslon razteza do skrajnih robov.

Nekaj vam jih predstavljamo. A najprej nekaj dejstev:

Vsi, brez izjeme, tečejo na sistemu android. Ali je to plus ali minus, boste najbolj vedeli sami. Razprava o tem, ali je boljši Applov iOS ali Googlov android, je podobna kreganju o tem, ali se pije union ali laško. Mi pravimo, da sta dobra oba, vsak pa izbere ljubšega.

Slovencem dobro znani uveljavljeni proizvajalci precej capljajo pri uvajanju zaslonov čez večino prednje površine aparata. Najbolj znan je Samsung s svojim S8, super je videti tudi LG G6, potem pa se seznam povprečnemu Janezu Novaku znanih modelov počasi konča.

Večina inovacij se dogaja na Kitajskem, zato je največ telefonov z velikimi zasloni, do roba, ta trenutek izdelek manj znanih kitajskih proizvajalcev. Njihova prednost: so precej cenejši!

Naši predlogi sledijo. Izbor je, kakopak, uredniški. To pomeni, da nas ni nihče podkupil, da bi točno določeni model uvrstili na seznam. Pri Slovenskih novicah pač čekov, ki jih pišejo strici iz ozadja, ne sprejemamo.

1. Samsung Galaxy S8 in Note 8

Na sliki: Samsung Galaxy Note 8

Kupite ju lahko tukaj: Galaxy S8 (550 €) | Note 8 (970 €)

V naših krajih je po mnenju poznavalcev S8 eden najboljših, če ne kar najboljši telefon, ki ga lahko kupite danes, ko iPhone X še ni na voljo. Ogromen zaslon z le malo roba na prednji strani, odlične komponente in izpopolnjena uporabniška izkušnja. Dokupite mu lahko pametno uro in VR-očala. Njegova cena je zasoljena, a je manj kot polovica tistega, kar za iPhone X zahteva Apple. Najceneje do njega pridete tako, da se za dve leti vežete pri svojem operaterju in ga odplačate po obrokih. Cene se razlikujejo. Čez palec pa vas bo mesečno stal toliko kot trije obiski picerije s pivom.

Če želite še večji zaslon, ima Samsung za vas najnovejši Note 8, ki ga vidite na fotografiji zgoraj. Njegova cena bo še bolj zasoljena od navadne osmice, saj gre proti tisočaku evrov, če ga boste kupili nesubvencioniranega. Naš nasvet: počakajte in ga kupite pri svojem operaterju, da ceno vsaj razdelite na 24 obrokov.

2. LG G6 in V30

Na sliki: LG V30

LG V30 še ni naprodaj, stal bo okoli 900 €. LG G6 pa lahko kupite tukaj: LG G6 (411 €).

Zapostavljeni LG izdeluje odlične telefone, a mu tod večino pozornosti pobere večni tekmec Samsung. Model G6 je njihov paradni konj, ki se mu bo kmalu pridružil še model V30. Prodajati naj bi ga začeli še ta mesec. Oba imata zaslona čez skoraj celotno prednjo površino, pri čemer je V30 še za kanček večji, a tudi dražji. Cene so podobne ali malo nižje od Samsungovih, aparat pa boste lahko kupili pri večini operaterjev. Zanimivost: razmerje med površino zaslona in prednjo stranjo telefona je pri V30 natančno 83,24 odstotka. Zaslon iPhone X pa pokriva »le« 81,49 odstotka prednje površine.

3. Xiaomi Mi Mix in Mix 2

Na sliki: Xiaomi Mi Mix 2

Kupite ga lahko tukaj: Mi Mix (420 €) | Mi Mix2 (v akciji 495 €, sicer 590 €)

Čeprav se je v naših krajih blagovna znamka Xiaomi začela pojavljati že pred leti, predvsem na račun spletnih trgovcev, ki so dobro prodajali te ugodne in zmogljive telefone, pa povprečen Janez Novak o Xiaomiju ve bolj malo. Naj vas pomirimo: gre za o »kitajski Apple«, ki izdeluje kakovostne telefone s hitrim in sodobnim sistemom na osnovi androida. Pred letom dni so šokirali tehnološko javnost, ko so dobesedno čez noč predstavili model Mix, prvi sodoben telefon z zaslonom do robov. Za kitajski telefon je bil neverjetno drag (prednaročila so zbirali po 600, celo 700 dolarjev) in od takrat mu cena ni kaj dosti upadla. Pred kratkim pa je predstavil naslednjo generacijo tega modela: verjetno nihče ne bo uganil, da nosi ime Mix 2. Ohranja čudovit, velik zaslon in prinaša tehnološke posodobitve, ki pritičejo letu 2017. Zanimivost: za oblikovanje je poskrbel slavni Philippe Starck, največ preglavic pa so inženirji imeli z umestitvijo zvočnika: zanj na prednji ploskvi zaradi vseobsegajočega zaslona ni bilo prostora, zato so morali izumiti način prenosa zvoka prek zaslona v uho.

Če vas je prepričal, lahko ta telefon kupite prek spleta. Prodajajo ga številne kitajske spletne trgovine, ki dostavljajo tudi v Slovenijo. Našli smo ga, denimo, na preverjenem Gearbestu.

4. Essential PH-1

Na sliki: Essential PH1

Cena: okoli 700 evrov (prosta prodaja v Evropi se začne v kratkem)

Gre za povsem novega proizvajalca mobilnikov. In to ne katerega koli, ampak za podjetje, ki ga je ustanovil idejni oče androida Andy Rubin. PH1 meri na premijski segment, saj telefone izdelujejo iz keramike in titana. Za tehniko se ni bati, saj ima vgrajene najsodobnejše in najnovejše komponente, posebnost pa je modularna zasnova, ki uporabniku omogoča priklop dodatkov, kakršen je 360-stopinjska kamera. S 700 dolarji ni med najcenejšimi, a tudi noče biti. Nagovarja tehnološke navdušence in t. i. early adopterje (uporabnike, ki hočejo imeti nov izdelek prvi).

Že slišimo vaše vprašanje: obljubili ste 10-krat cenejše telefone od iphona. Kje so? Odgovarjamo: sledi seznam poceni telefonov!

5. Bluboo S1

Na sliki: Bluboo S1

Cena: 135 evrov (prosta prodaja)

Kupite ga lahko tukaj .

Manj znani kitajski proizvajalec Bluboo za komaj 135 evrov trži model S1. Z dvema kamerama na zadnji strani in ogromnim zaslonom na prednji je na videz zelo podoben vsem zgoraj naštetim mobilcem. A cena je v primerjavi s premijskimi modeli drobiž. Proizvajalec je privarčeval z vgradnjo počasnejših komponent (npr. kitajski Mediatekov procesor namesto ameriškega snapdragona), a naša ocena čez palec je: za normalno, dnevno rabo to ni nič slabega. Kitajski proizvajalci so močno nadoknadili tehnološki zaostanek in najnovejši Mediatekovi procesorji so povsem spodobno zmogljivi. Preseneča zaslon, ki je kljub 135 evrom že v polni HD-ločljivosti. Zanimivost: operacijski sistem (android 7) ima tudi na tem telefonu že vgrajeno podporo za slovenski jezik, 64 GB pomnilnika pa je več kot zadosti za večino uporabnikov.

6. Maze Alpha

Na sliki: Maze Alpha

Cena: 160 evrov (prosta prodaja)

Kupite ga lahko tukaj .

Vgrajenih 4 GB delovnega pomnilnika in 64 GB pomnilnika za shranjevanje datotek pod zaslon polne HD-ločljivosti, dodano Corning Gorilla steklo proti udarcem in 83-odstotno razmerje med zaslonom in prednjo površino (več kot iPhone X) za 160 evrov? Več bi si težko želeli. Proizvajalec Maze je nov, a telefoni Alpha so že na zalogi s povprečno oceno uporabnikov 4,8 od 5. K temu pripomorejo kakovostne komponente, na primer Samsungova optika za fotoaparat. Tudi tu je kitajski proizvajalec poskrbel za to, da je celoten sistem v slovenščini. Posebnost: ob manjšem doplačilu (25 evrov) lahko izberete tudi različico z izjemnimi šest gigabajti delovnega pomnilnika, kar je več, kot jih ima osebni računalnik v marsikaterem slovenskem domu.

7. Elephone S8

Na sliki: Elephone S8

Cena: 205 evrov (prosta prodaja)

Kupite ga lahko tukaj .

Ta kitajček je malo dražji (205 evrov), a še vedno jih lahko za ceno enega iPhona kupite šest. Glavna lastnost modela S8 je izjemen zaslon, saj pri šestih palcih zmore prikazati 2560 x 1440 pik, kar je štirikratnik standarda HD. Sistem android 7.1 (po navedbah prodajalca) ni v slovenščini, je pa v hrvaščini in seveda angleščini. Tudi tu za ugodno ceno dobimo 64 GB pomnilnika in 4 GB rama, podpira pa tudi LTE pas 20, kar je pri kitajskih proizvajalcih bolj izjema kot pravilo. To pomeni, da boste po Sloveniji povsod, in ne le v mestih, lahko uporabljali LTE-hitrost prenosa podatkov.

8. Cubot X18

Na sliki: Cubot X18

Cena: 100 evrov (prosta prodaja)

Kupite ga lahko tukaj .

Hmmm, se nam le zdi, da smo tak telefon že nekje videli? Saj res, nekam sumljivo je podoben sedemkrat dražjemu Samsungu S8. Njegova cena je nasploh zanimiva: v času, ko to pišemo, je na voljo za 100 evrov. Proizvajalec je varčeval povsod: dizajn si je »sposodil« od Samsunga, procesorje je dobil poceni pri Mediateku, ker gre za starejše (beri: počasnejše) modele. Zaslon modela x18 ni v polni HD-ločljivosti, ampak podpira le 720 pik v širino (čeprav, roko na srce, tako ločljivost ima tudi iPhone 7). Telefonu manjka precej senzorjev – večino bi še spregledali, le kompas bi si vseeno želeli. Ima pa, tako kot skoraj vsi kitajčki, prostor za dve SIM-kartici in 32 GB pomnilnika za datoteke, kar je v tem cenovnem razredu veliko. In podpira slovenski jezik! Cubot je sicer precej znan kitajski proizvajalec, saj njegove telefone že najdemo tudi pri slovenskih trgovcih.

9. Vkworld Mix Plus

Na sliki: VKworld Mix Plus

Cena: 95 evrov (prosta prodaja)

Kupite ga lahko tukaj .

Priznamo, za ta telefon smo slišali prvič. Očitno gre za kitajsko kopijo kitajskega Xiaomi Mixa; ja, začeli so kopirati že sami sebe. A cena, v času pisanja 95 evrov, je tako nizka, da upraviči nakup kot telefon za žurke: ne bo ga škoda, če ga pohodimo, razbijemo ali polijemo s pivom. Kaj za ta denar dobimo? Android v Mix Plusu različice 7, torej relativno nov, podporo za dve SIM-kartici, zaslon s 720 pikami v širino, 3 GB rama in 32 GB pomnilnika, sistem v slovenskem jeziku ter celo bralnik prstnih odtisov!

10. Sharp Aquos S2

Na sliki: Sharp Aquos S2

Cena: 355 evrov (prosta prodaja)

Kupite ga lahko tukaj .

Za konec vam kot 10. telefon predstavljamo posebneža, ki ni iz Kitajske. Gre za drugo generacijo Sharpovega Aquosa. Zakaj ga izpostavljamo? Ker je bil leta 2014 Sharp Aquos prvi telefon, ki si je upal stopiti na pot aparatov z velikimi zasloni, segajočimi skoraj do roba. V Evropi ga sicer nismo videli, ker ni podpiral naših frekvenc, a Sharp se uči na napakah: S2 podpira tudi slovenske frekvence (LTE sicer samo v mestih, ker mu manjka pas 20). Zaslon je odličen in presega polno HD-ločljivost, v njem tiktaka Snapdragonov procesor serije 6 (višji srednji razred), senzorji so vsi, le podatka o tem, ali podpira tudi slovenski jezik, ne najdemo. S 355 evri ni najbolj poceni, a za ta denar dobite telefon priznanega japonskega izdelovalca s kakovostnimi komponentami.

