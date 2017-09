Potovalni dodatki za telefon

Prenosna baterija z vgrajenim vtikačem Sodobni telefoni so energetsko precej požrešni, še posebno če uporabljamo njihove naprednejše aplikacije. Na pot se torej ne smemo odpraviti brez prenosnega polnilnika oziroma zunanje baterije, ki so na voljo v vseh mogočih oblikah in velikostih, a večina jih za lastno polnjenje potrebuje še dodaten polnilec, ki ga vtaknemo v električno vtičnico. Romoss UP10 za približno 45 evrov je idealna rešitev, saj združuje baterijo s kapaciteto 10.000 mAh, dva usb-izhoda z močjo 1 in 2,1 ampera in zložljiv šuko vtikač, ki ga lahko zamenjamo s ploščatim ameriškim. Poleg tega se baterija polni tudi med polnjenjem telefona.