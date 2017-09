Pomagaj digitalizirati Slovenijo: postani ambasador MOSS

Svet pristopnikov projekta MOSS pri Slovenski oglaševalski zbornici k sodelovanju vabi osebo, ki bo skrbela za promocijo in trženje projekta

Tvoje naloge

Povezovanje in krepitev slovenskega digitalnega trga ter skrb za interese naše industrije.

Pridobivanje novih pristopnikov k raziskavi MOSS.

Promocija MOSS kot blagovne znamke in posebej valute dosega kot ene od ključnih metrik. Tu je še posebej pomembno sodelovanje pri pripravi skupnega produkta 'blagovne znamke slovenskih spletnih vsebin' za prodajo oglasnega prostora na spletnih straneh pristopnikov MOSS.

Priprava izobraževanj, okroglih miz in delavnic, na katerih boš širil znanje o enostavnosti rabe in kakovosti podatkov, ki jih zagotavlja raziskava MOSS. Pri tem ti bomo seveda pomagali tako v MOSS kot tudi na strani tehničnega izvajalca raziskave.

Interpretacija podatkov in priprava sporočil za javnost na način, da jih bo razumela tudi najširša zainteresirana javnost.

Povečevanje investicij in predstavitve prednosti vlaganja v slovenske digitalne medije z nenehnim dialogom z oglaševalci, agencijami, investitorji in drugimi akterji.

Trženje valutne raziskave MOSS oglaševalcem, agencijam in drugim zainteresiranim kupcem skupaj z izvedbo izobraževanja kupcev podatkov.

Udeležba na dogodkih, kjer se srečuje slovenska digitalna industrija.

Urednikovanje spletne strani moss-soz.si.

Pričakovanja

Razmišljaš in deluješ digitalno.

Zavedaš se izzivov in pasti, s katerimi se srečujejo slovenski digitalni založniki, najsi bo to težava monetizacije vsebin na spletu, prepočasna rast spletnega oglaševanja v primerjavi z drugimi mediji, nepoznavanje in nerazumevanje spleta ali životarjenje na področju investicij v razvoj.

Razumeš mehaniko trga: ni ti treba pojasnjevati vloge in načina delovanja agencij, založnikov, oglaševalcev itd., prav tako ti terminologija ne dela težav: znaš interpretirati 'bounce rate', raztolmačiti CPM in PI, pojasniti razliko med 'visitorjem' in 'visitom' itd.

Si neodvisen: zavedaš se, da položaj MOSS-ovega ambasadorja zahteva človeka, ki si bo prizadeval za skupno dobro celotnega trga, ne le enega akterja.

Si agilen, samostojen, samoiniciativen in ciljno naravnan.

Način in vrednotenje dela

Imaš status samostojnega podjetnika ali d. o. o.

S tabo bomo sklenili pogodbo.

Razumeš, da bo del prihodkov vezan na tvojo uspešnost.

O finančnem delu in kriterijih za uspešnost se bomo dogovorili osebno glede na tvoj obseg aktivnosti.

Sem za! Kako se prijavim?

Za hitrejšo in zagotovo učinkovitejšo prijavo si pomagaj s temi smernicami:

Napiši vizijo oz. način za doseganje ciljev MOSS.

Opiši svoje dosedanje izkušnje pri tematsko sorodnih projektih.

Brez okostnjakov v omari. Če si v kakšnem konfliktu interesov (npr. ali si povezan s kakšnim od pristopnikov v MOSS, agencijo ali oglaševalcem ali sodeluješ z njimi), to jasno opredeli.

Postavi si ceno in opredeli okvirno količino ur, ki jih boš na mesec posvetil projektu. Povedano drugače: napiši nam ponudbo.

Rok za prijave je do 27. 10. 2017. Prijave oddaj na naslov:

Slovenska oglaševalska zbornica,

Letališka 35,

1000 Ljubljana,

Vse skupaj pošlji priporočeno v zaprti ovojnici s pripisom »Ponudba trženje in promocija MOSS«. Potrebovali bomo tvojo prijavo tudi v elektronski obliki na naslov: tina.hajdinjak@soz.si.

Pogodba se bo sklenila do 31. 12. 2018, z možnostjo predčasne prekinitve ali podaljšanja.

Vprašanja?

Na pomoč ti lahko priskočita Tina Hajdinjak ali Urša Reja.

_____________

Drobni tisk (ker drobni tisk vedno je)

Predmet razpisa: Zbiranje ponudb za izvedbo storitev s področja promocije in trženja projekta Merjenje obiskanosti spletnih strani MOSS. Naročnik izvedbe: Slovenska oglaševalska zbornica (SOZ), Letališka cesta 35, 1000 Ljubljana.

Datum predvidenega začetka in dokončanja aktivnosti izvajalca promocije in trženja MOSS na podlagi tega vabila: 1. 12. 2017 do 31. 12. 2018 z možnostjo predčasne prekinitve sodelovanja ali podaljšanja za sporazumno dogovorjeno obdobje na podlagi sklenitve aneksa. Naročnik ima pravico, da ne izbere nobene od prispelih ponudb. Po oddaji ponudb njihove vsebine ni mogoče spreminjati, razen na izrecno zahtevo SOZ, ki lahko v času veljavnosti ponudb katerega koli ponudnika pozove k pogajanjem za sklenitev pogodbe o izvajanju promocije in trženja MOSS oziroma k dopolnitvi ponudbe, če meni, da je to potrebno. Ponudniki morajo oddati ponudbo v tiskani obliki in na elektronskem nosilcu podatkov. Naročnik mora imeti možnost predčasne prekinitve pogodbe vsaj v naslednjih primerih: v primeru neizpolnjevanja pogodbeno določenih obveznosti izvajalca promocije in trženja MOSS; v primeru nedoseganja soglasno dogovorjenih KPI-jev; v primeru objektivnih in nepremostljivih ovir, ki preprečujejo nadaljevanje projekta v zastavljenih okvirih.

Datum veljavnosti ponudbe: do vključno 1. 12. 2017 oz. do podpisa pogodbe o izvedbi promocije in trženja MOSS. Ponudniki bodo obveščeni do 24. 11. 2017, pogodbo pa bomo predvidoma sklenili do 30. 11. 2017. O izbiri izvajalca bo na predlog Izvršnega odbora MOSS odločal Svet pristopnikov MOSS pri Slovenski oglaševalski zbornici. Ponudniki, ki bodo oddali nepopolne ponudbe, so lahko pozvani k dopolnitvi v 3 dneh od odprtja ponudb. Če tudi po pozivu ponudbe ne bodo popolne, jih lahko naročnik (SOZ) zavrže. Naročnik (SOZ) nobenemu ponudniku v nobenem primeru ne bo povrnil stroškov priprave ponudbe in drugih stroškov, povezanih s pripravami za sklenitev pogodbe o izvedbi promocije in trženja MOSS, ter ne prevzema nikakršne odgovornosti do neizbranih ponudnikov oziroma do ponudnikov, s katerimi ne bo sklenjena pogodba o izvajanju promocije in trženja MOSS.

Osebi za dodatne informacije: Tina Hajdinjak (tina.hajdinjak@soz.si) ali Urša Reja (ursa.reja@pop-tv.si).