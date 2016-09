Pohitrimo računalnik

Računalnik spet melje? Se programi in dokumenti predolgo nalagajo? Ali zagon operacijskega sistema traja in traja? Morda je čas za kakšen popravek, ponovno namestitev oken ali kakšno strojno nadgradnjo. Najučinkovitejša nadgradnja, če res nimamo prastarega računalnika, je naložba v SSD-disk. Solid state drive (SSD) v nasprotju s klasičnim trdim diskom (HDD) nima gibljivih delov, ampak pomnilniške celice flash, ki jih vsi poznamo iz USB-ključkov, le da so tukaj neprimerno hitrejše in odzivnejše. Če ima povprečen trdi disk dostopni čas od 10 do 15 milisekund, bo SSD do iskanega podatka potreboval le desetinko milisekunde. Poleg tega se bodo tudi podatki prenašali veliko hitreje: povprečni SSD-diski berejo in zapisujejo s hitrostjo 500 megabajtov na sekundo, medtem ko klasični trdi diski to počno s hitrostjo od 50 do 150 MB/s, odvisno od modela.



SSD-diski so sicer še vedno dražji od klasičnih trdih diskov, a cene so v zadnjih letih silovito padle, tako da si lahko človek omisli super hiter disk z 250 GB prostora za manj kot sto evrov. Tako ali tako ga bomo uporabljali kot sistemski disk, na katerem so naloženi operacijski sistem in programi, in ne kot skladišče glasbe, fotografij in filmov. Edino ozko grlo pri starejših računalnikih zna biti podatkovno vodilo, saj sodobni SSD-diski uporabljajo vodilo sata 3, ki omogoča pretok podatkov do 6 GB/s oziroma 750 MB/s. A tudi s vodilom sata 2 bo prenos podatkov dosegal 375 MB/s, kar je več kot dovolj v primerjavi s klasičnim trdim diskom. No, teoretično je problem tudi erozija SSD-diskov, saj po določenem številu prepisov postanejo neuporabni, a povprečen uporabnik tega v svojem življenju ne bo doživel. Pa poglejmo nekaj dveinpolpalčnih diskov z vodilom sata, ki jih lahko vtaknemo v (skoraj) vsak računalnik.

Poceni in varen



Crucial MX300 za nizko ceno ponuja res veliko. Enota s kapaciteto 275 GB na mimovrste.com stane le 80 evrov, medtem ko je treba za model s 750 GB prostora odšteti 223 evrov. Čeprav je debel le sedem milimetrov, je v paketu priložena posteljica, ki ga »razširi« na standardno prenosniško debelino 9,5 milimetra. Hitrost branja je do 530 MB/s, pisanja pa 510 MB/s. Ponuja tudi 256-bitno strojno enkripcijo (kodiranje) podatkov, kar je privlačno predvsem za poslovne uporabnike, poleg tega pa je precej vzdržljiv: medtem ko verzija z 275 GB prenese za 80 TB prepisov, pa ima model s 750 GB prostora življenjsko dobo 220 TB prepisov, kar pomeni zajetnih 120 GB na dan v petih letih. Za navadnega smrtnika skoraj neizvedljivo. Crucial za svoje SSD-diske daje triletno garancijo.

Foto: arhiv proizvajalca

Zmogljiv in zanesljiv



Samsung SSD 850 pro ima na prvi pogled sicer podobne karakteristike kot crucial MX300, saj omogoča hitrost branja do 550 MB/s in pisanja do 520 MB/s, a je veliko vzdržljivejši. Že modela s 128 in 256 GB prostora preneseta najmanj 150 TB prepisov, večji modeli pa kar dvakrat več, preden postanejo nezanesljivi. Pri 850 pro lahko vklopimo tudi način rapid, ki kot predpomnilnik izkorišča do 25 odstotkov delovnega pomnilnika (rama) računalnika, s čimer disk v praksi postane še odzivnejši in hitrejši. Je pa zato tudi nekoliko dražji od preostalih: za različico s 128 GB prostora je treba odšteti 110 evrov oziroma 143 evrov za 256 GB, medtem ko se je za terabajtni model treba ločiti od dobrih petih stotakov. A za višjo ceno dobimo resnično zmogljiv disk, ki nam bo dolgo služil pa še desetletno garancijo ima.

Foto: arhiv proizvajalca

Hiter in še hitrejši



Medtem ko ima sandisk SSD extreme pro na papirju podobne hitrostne zmogljivosti kot crucial in samsung, pa se pri njem izkaže, da so takšne tudi pri vsakdanji rabi. Saj ne gre za velike razlike, a strastni igralci računalniških iger bodo veseli še krajših nalagalnih časov pa tudi oblikovalci videa bodo cenili še hitrejše obdelovanje velikih datotek. Pri tem sandisk extreme pro niti ni tako silno drag: model z 960 GB prostornine se dobi že za manj kot 400 evrov, medtem ko pol manjši model stane manj kot dva stotaka. Treba pa je dodati, da bo takšne hitrosti dosegal le na dovolj pretočnem vodilu sata 3, sicer se razlike ne bodo opazile.