Podjetja, čas je za prilagoditev pravilom digitalne dobe

LJUBLJANA – Zaradi digitalizacije imamo uporabniki več možnosti in izbire, postajamo pa vedno bolj zahtevni do ponudnikov storitev. Ker digitalizacija pomeni prihranek denarja, hitrejše delovne procese in rast, bodo podjetja, ki se tega zavedajo, za sabo pustila slabše prilagojene konkurente. Že do konca leta 2017 naj bi digitalna transformacija postala fokus poslovne strategije v več kot dveh tretjinah vodilnih podjetij po vsem svetu.

Zakaj in kako digitalna transformacija podjetjem prinaša večjo produktivnost in boljše upravljanje na različnih področjih – od financ do upravljanja človeških virov itn. – ter s tem tudi prihranek, bodo v torek, 29. novembra, spregovorili strokovnjaki iz podjetja Oracle. To informacijsko tehnološko podjetje namreč prek svojih 19 podatkovnih centrov po svetu vsak dan izvede 50 milijard transakcij v oblaku za več kot 27 milijonov uporabnikov.

Na Ljubljanskem gradu bodo na Oracle dogodku »Moderno poslovanje v oblaku« svoje izkušnje z implementacijo digitalne transformacije delili tudi mediji, bančniki in drugi.