Po sledeh velikega Outfita7

Mlada slovenska razvijalska skupina BestWayApps je 2. decembra 2016 v Applovi spletni trgovini predstavila svojo prvo igrico za iphone in ipade, imenovano Crazy rocket rider. Gre za hecno retro arkado, ki spominja na klasične igre s starih konzol in avtomatov. Z nagibanjem telefona premikaš raketo levo in desno ter se izogibaš lovkam na obeh straneh. »Igra v bistvu nima konca. Ko igraš, se čez čas nad tabo pojavi še šef, ki te obstreljuje, ti pa se mu izmikaš,« pove soustanoviteljica skupine BestWayApps Elizabeta Ivačič. Poleg nje so v ekipi še drugi soustanovitelj Žan Nekrep, trije programerji in dizajner. Kakor je povedala Elizabeta, z Žanom skrbita za celotno zadevo, da deluje tako, kot je treba, da zbirata ideje in usmerjata programerje na pravo pot. »Sva ustanovitelja, skrbiva za marketing, optimizacijo in analitiko, vse stvari, ki so pomembne za to, da igra uspe,« pojasnjuje Žan.



Od ideje do App Stora



»V bistvu sva spremljala tečaj o mobilnih aplikacijah, pa sem pisal Elizabeti, ki je bila zelo aktivna v povezani skupini na facebooku. In sva šla skupaj v to. Najprej sva iskala programerje po svetu, nato sva naletela na Slovence, ki so že imeli igro, niso pa obvladali marketinga,« pove Žan. Tudi sama sta se spoznala »čisto tako«, kot pravita, kar prek facebooka. »No, jaz sem od prej poznal njenega brata,« doda Žan.



To je bilo pred enim letom. Odtlej sta imela nekaj težkih trenutkov: najprej nista našla pravih ljudi, tako da je minilo kar nekaj časa, preden sta sploh lansirala prvo igro. Preštudirala sta ogromno literature o razvoju iger in namenila kar nekaj denarja za nakup programske opreme. »Razvoj igre je zdaj bistveno cenejši, kot je bil včasih. Seveda lahko daš ogromno denarja, lahko pa tudi ne. S programerji sva se dogovorila za delitev dobička,« pojasni Žan.



In kako prideš v App Store? »Apple pregleda aplikacijo in spremno dokumentacijo, in če je v redu, ti da potrditev, če ne, ti jo vrne, da jo izboljšaš. Postopki so se skrajšali: igro so nam potrdili v treh dneh. Zapletlo se je pri vnašanju bančnega računa, ker je imel slovenski račun dvakrat več številk kot ameriški. Na koncu smo od Appla dobili posebno kodo, da smo lahko vnesli bančni račun,« pojasnjujeta Elizabeta in Žan. Applu za odobritev aplikacije ni treba nič plačati, si pa zato vzame 30 odstotkov od prodaje. Isto tarifo ima Google. Igra Crazy rocket rider je brezplačna, kar je zdaj že nekako ustaljena praksa, služi se z oglasi in nakupi v aplikaciji. »Znotraj igre lahko za zdaj kupiš kristale, s katerimi kupuješ različne rakete in power-upe. Z nadgradnjami igre bomo kupljive dodatke še popestrili,« napoveduje Elizabeta. Računajo, da bodo na dva ali tri tedne objavljali nadgradnje, s katerimi bodo igro še izboljševali.



Igra je za začetek dobavljiva samo v Sloveniji, Kanadi, na Filipinih in v Singapurju. In zakaj te države? »Slovenija pač zato, ker smo iz Slovenije, Kanada je fina za testiranje, ker je blizu ZDA, da se začne govoriti o igri, še preden pride na ameriški trg. ZDA so močan trg, zato je bolje, da igro najprej testiraš v Kanadi,« pojasni Žan.



Pogumno v prihodnost



Izdajanje mobilnih iger (še) ni njun vir preživetja: Žan izdaja reviji Kužek in Mucek in se ukvarja s svetovanjem podjetjem, Elizabeta pa trenutno pomaga v domačem gostinskem obratu, pred tem sta z bratom ustanovila spletno trgovino z naravnimi izdelki Puranatura, a jo je pozneje prepustila bratu. »Upam, da bodo igre moj glavni vir zaslužka,« se nasmehne Elizabeta. Želita si odpreti podjetje v tujini, saj Slovenija nima sporazuma z Googlom in prek Slovenije ne moreš prodajati stvari v Googlovi trgovini Play. A najprej mora posel steči.



Kaj pa domača konkurenca? »Največja konkurenca je Outfit7, ampak oni so globalni igralec,« se zareži Žan. »Mislim, da je ogromno manjših razvijalcev, ki veliko delajo, vendar o njih ne slišimo veliko. A konkurenca je tukaj globalna. O uspehu odločajo malenkosti. Igra mora biti dobra, a zraven je še ogromno drugih stvari,« sklene Žan Nekrep. U

Malo, a dobro



»Najprej sva mislila, da bova na leto naredila po dvajset iger, a sva hitro videla, da to ne bo šlo. Poskušala bova narediti manj iger, vendar čim bolj zanimivih in testiranih,« pravi Žan, ki napoveduje skorajšnjo premiero iger za operacijski sistem android. »Za drugo leto pripravljamo že dve novi igri,« dodaja Elizabeta. »Poskusila bova narediti več različnih in se iz tega nekaj naučiti. Prebrala sva vse, zdaj je treba teorijo spremeniti v prakso,« pove Žan.