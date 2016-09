Pismo o nameri: Vozila VW bodo delali na Kitajskem

PEKING – Nemški avtomobilski koncern Volkswagen (VW) je ta teden s kitajsko družbo Anhui Jianghuai Automobile Co. (JAC) podpisal pismo o nameri glede sodelovanja pri proizvodnji električnih avtomobilov. Proučujejo možnosti ustanovitve skupnega podjetja, dogovor pa bi lahko sklenili v prihodnjih mesecih, so poročale tuje tiskovne agencije.

Še pet mesecev

VW je sporočil, da proučujejo možnosti za ustanovitev skupnega podjetja, ki bi se osredotočalo na raziskave in razvoj ter proizvodnjo in prodajo električnih vozil. »Želimo biti na čelu e-mobilnosti. Skupina Volkswagen se veseli proučitve vseh možnosti za sklenitev tesnega in obojestransko koristnega partnerstva z JAC,« je po navedbah nemške tiskovne agencije dpa zapisal predsednik upravnega odbora VW Matthias Müller.

Tudi v JAC se, kot so zapisali v svojem sporočilu, veselijo sodelovanja s VW, da bi kitajskim potrošnikom zagotovili stroškovno učinkovita baterijska električna vozila. V družbi pričakujejo, da bodo uradni dogovor s VW sklenili v petih mesecih. Kitajska vlada si prizadeva za razvoj industrije električnih avtomobilov, ki je še v povojih, a hitro raste, s spodbudami in drugo podporo, da bi izboljšala okoljsko podobo države in se spopadla s hudo onesnaženostjo zraka.

Četrtina prihodkov

Na Kitajskem je bilo lani prodanih okoli 247.000 vozil brez izpustov toplogrednih plinov, kar je štirikrat več kot leto prej, kažejo podatki kitajskega združenja avtomobilskih proizvajalcev CAAM. Po kitajski zakonodaji morajo tuja podjetja, ki želijo na Kitajskem proizvajati vozila, ustanoviti skupno podjetje s kitajskim proizvajalcem. Doslej se je na področju električnih vozil nemški Daimler povezal z največjim proizvajalcem električnih vozil na Kitajskem BYD, francoski PSA Peugeot Citroen pa je napovedal, da bo od leta 2019 električna vozila proizvajal skupaj z družbo Dongfeng Motors.

VW je junija sprejel strategijo razvoja do leta 2025, po kateri bo velik poudarek na električnih vozilih. Do leta 2025 namerava na trgu ponuditi več kot 30 električnih modelov in z njimi ustvariti okoli četrtino vseh prihodkov.