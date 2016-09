Pazite, koga »guglate«: to so najnevarnejši zadetki

Raziskava je pokazala, kateri zadetki oziroma iskalni pogoji na spletu so najbolj nevarni oziroma koga morate po domače povedano »poguglati« in skoraj zagotovo dobite virus. Med najpogostejšimi in najnevarnejšimi zvezdniškimi imeni je komičarka Amy Schumer, so pokazali izidi raziskave podjetja Intel Security. Amy je tako s prvega mesta izrinila priljubljenega didžeja Armina van Buurena. Na drugem mestu se je letos znašel pevec Justin Bieber, tretji je TV-voditelj Carson Daly.

Spodaj si lahko ogledate najnevarnejših deset. Intel ob tem priporoča oboževalcem, naj bodo pri brskanju po spletu izjemno pazljivi in ne odpirajo sumljivih povezav, temveč obiskujejo le uradne spletne strani in uporabljajo protivirusne programe.