Odporni kompaktnež

Čeprav so segment kompaktnih fotoaparatov močno prizadeli pametni telefoni z zmogljivimi fotoaparati, pri čemer so nekateri sposobni narediti odlične fotografije tudi v slabših pogojih, se veliki proizvajalci ne dajo kar tako. Japonski Nikon je tako letos predstavil vrsto fotoaparatov precej širokega ranga, med katerimi je tudi W100, namenjen predvsem mlajšim uporabnikom. In da, tisti dvojni v pred stotico pomeni, da je fotoaparat vodoodporen. Kot nalašč za počitnice ali šport.

Živahen videz

Nikon W100 že na prvi pogled razkriva, komu je namenjen. V test smo dobili primerek s pisano podvodno poslikavo, ki kar kliče po tem, da bi šli v vodo z njim. Škoda, da je že (skoraj) zima. A tudi nizke temperature niso problem: brez težav bi moral delovati do deset stopinj pod ničlo. W100 je na voljo tudi v drugih barvah, cena pa tudi ni odbijajoča, in sicer je treba zanj v naših (spletnih) trgovinah odšteti od 150 do 170 evrov. Sam aparat je preprost za uporabo: na desni strani je sprožilec za fotoaparat, na levi pa za videokamero. Tudi nastavitve so poenostavljene, denimo, pri velikosti slike imamo na voljo le tri možnosti: majhno (2 MP), srednjo (4 MP) in veliko (13 MP), medtem kot so pri zajemu videa prav tako le tri, pri čemer je najvišja ločljivost 1080p. Sposoben pa je narediti serijo 12 fotografij s hitrostjo 4,7 posnetka na sekundo, kar je uporabno pri športnih aktivnostih.



Za in proti Odpornost proti vodi in udarcem

Preprosta uporaba

Igračkanje s fotografijami

Prijazna cena Zaslon ni ravno oster

Pri slabši svetlobi malo šepa

Omejene nastavitve

Zabava s fotografijami

Prav tako se imenuje ena od možnosti v pregledovalniku fotografij, kjer lahko sliko malce obdelamo, ji dodamo kup zabavnih učinkov, pri čemer se obdelana slika shrani kot kopija, original pa ostane nespremenjen. Testni fotoaparat je v roke dobila tudi moja hči, ki si je dala duška z obdelovanjem slik, in nastalo je nekaj prav bizarnih stvaritev. Optika je povsem solidna za takšen aparat: žariščna razdalja je enakovredna tisti od 30 do 90 milimetrov pri klasičnih fotoaparatih, optični zoom je trikraten, digitalni pa štirikraten. V tem cenovnem razredu ne moremo pričakovati ravno optičnega stabilizatorja slike, je pa zato elektronski, a seveda ne dela čudežev. Lahko pa fotografiramo z razdalje le petih centimetrov. Edina slabost je zaslonček, ki ima premalo točk za ostro sliko, muči ga še slaba stranska vidljivost.

Za mlade in aktivne

Tehnične specifikacije pravijo, da naj bi W100 zdržal do deset metrov globine, kar v praksi pomeni, da gremo lahko plavat z njim in delamo posnetke pod vodo, no, prav potapljati se ne smemo. Poleg tega naj bi brez težav prenesel padec z višine 1,8 metra, a tega raje nismo preverjali. W100 je dobro brezžično podprt, saj pozna standarde wi-fi, bluetooth in NFC, podpira pa tudi Nikonov način prenosa fotografij snapbridge, s katerim lahko s pomočjo istoimenske aplikacije sproti pretakamo video na mobilno napravo ali pa posnetke brezžično prenašamo naknadno. No, sama aplikacija bi morda potrebovala še malo piljenja, saj se povezava rada prekine, tako da je fotografije še vedno najvarneje prenašati prek USB-kabla. Baterija naj bi zmogla 220 fotografij, v praksi pa jo zmanjka že malce prej, še posebej ob uporabi bliskavice.