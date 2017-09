Novi ios 11

Točno teden po slovesni predstavitvi novih iphonov je bil novi operacijski sistem za Applove mobilne napravice ios 11 že na voljo za prenos in namestitev, na kar nas opozori telefon kar sam. Na voljo bo za vse modele s 64-bitnim procesorjem, se pravi za iphone od modela 5S naprej, na novih iphonih 8, 8 plus in X pa je že prednaložen. Novi operacijski sistem bodo prejeli še ipad air, air 2, ipad pete generacije, ipad mini 2, 3 in 4, vsi ipadi pro in ipod touch šeste generacije. Lastniki starejših iphonov se bodo morali zadovoljiti z operacijskim sistemom ios 10,3, ki pa mu pravzaprav nič ne manjka. Ios 11 prinaša animirane emojije, imenovane tudi »animoji«, nova formata fotografij in videa, spremenjena je tudi podoba številnih aplikacij, začenši z Applovima servisoma app store in itunes, prvič doslej pa je na voljo aplikacija Files oziroma raziskovalec datotek in map.



Novi nadzorni center

Nadzorni center je z iosom 11 deležen konkretne prenove: vse bližnjice so zdaj na eni strani, najbolje pa je, da se jih da po svoje organizirati in dodajati nove. Po desetih letih ima iphone zdaj končno možnost vklopa mobilnih podatkov z enim pritiskom, in ne le prek nastavitev kot doslej. Z dolgim oziroma močnejšim pritiskom na bližnjice se nam pri številnih odprejo še dodatne možnosti, enostavnejši pa je tudi nadzor nad jakostjo svetilke. Postavitev gumbov nastavljamo v Settings, Control Centre in Customise Controls.

Ne moti med vožnjo

Ena glavnih novosti je funkcija ne moti med vožnjo, s katero želi Apple lastnike iphonov odvrniti od uporabe telefona med vožnjo. Do Not Disturb While Driving preprečuje, da bi nas med vožnjo motili klici, sporočila in obvestila. Kmalu po namestitvi novega iosa nas bo sistem sam pobaral, ali želimo vključiti to funkcijo, drugače pa gremo v nastavitve: Settings in nato Do Not Disturb, kjer podrsamo do Do Not Disturb While Driving. Tu imamo tri možnosti: samodejni vklop (telefon zazna, da se vozimo z avtom), vklop, ko se telefon prek bluetootha priključi na avtoradio, in ročni vklop. Če izberemo slednjega, si je v nadzorni center pametno dodati namenski gumbek. Nastavimo lahko tudi samodejni odgovor, ki ga bo prejel vsakdo, ki nam bo pisal med vožnjo.

Prostor na telefonu

Apple še vedno ne dopušča razširitve pomnilnika s spominsko kartico, a se zaveda, da imajo nekateri lastniki iphonov težave s prostorom na telefonu. V novem iosu sta pregled in upravljanje prostora poenostavljena z novim zavihkom v nastavitvah. Če gremo v Settings, General in iPhone Storage, pridemo do grafičnega prikaza zasedenosti pomnilnika in pregleda vseh naloženih aplikacij, zraven pa je še kak predlog, kako si učinkoviteje organizirati prostor na telefonu, med katerimi izstopa novost Offload Unused Apps. Če jo vključimo, bo ios 11 v primeru prostorske stiske samodejno odstranjeval tiste aplikacije, ki jih nismo odprli že nekaj časa. A brez skrbi, podatki o aplikaciji in shranjeni dokumenti se ne bodo izbrisali.

Tukaj je treba omeniti še eno novost: nova foto- in videoformata heif in hevc, ki omogočata ne le bolj kakovostne posnetke, ampak porabita tudi precej manj prostora kot zapisa jpeg in h.264. Glede na strojne zmogljivosti sta nova formata na voljo le pri iphonih od modela 6S naprej. Med starim in novim formatom lahko preklapljamo v nastavitvah: Settings, Camera, Formats, kjer (po applovsko poenostavljeno) izberemo učinkovitejši ali kompatibilnejši zapis (High Efficiency ali Most Compatible). A čeprav sta zapisa feif in hevc učinkovitejša, pa nista najbolj kompatibilna z nekaterimi drugimi napravami.

Raziskovalec z zadržkom

Ios 11 je kot prvi doslej na Applove mobilne naprave prinesel raziskovalca datotek. Zdaj svoje datoteke vidimo v mapah na enem mestu in nam jih ni treba iskati po različnih aplikacijah. Z raziskovalcem lahko urejamo datoteke ne le v Applovem oblaku icloud drive, ampak tudi v oblačnih servisih drugih proizvajalcev, kot sta Dropbox in Google drive pa tudi Telekomova oblačna shramba TViN. Še vedno pa to ne pomeni, da bomo lahko brskali po mapah in iskali datoteke na tak način, kot smo vajheni pri Googlovem androidu ali Microsoftovih windowsih.

Nova lokacijska storitev

Applu je zunanjim razvijalcem uspelo odvzeti nadzor nad tem, kako in kdaj aplikacije uporabljajo lokacijske storitve. Ti zdaj ne morejo več ponuditi le dveh možnosti (Always on in Never, se pravi vedno vključeno in nikoli), ampak so prisiljeni ponuditi tudi možnost While Using the App (ko se aplikacija uporablja), pa če jim je to všeč ali ne. Lokacijske storitve aplikacij nastavljamo v Settings, Privacy, Location Services.