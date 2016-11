Nova možnost za  prave fonoljube

Nove generacije pametnih telefonov si v zadnjem času sledijo veliko hitreje kot nekoč, a kaj ko premium naprave stanejo premoženje, tako da je navadnim smrtnikom, ki si želijo imeti vrhunski telefon, kar težko slediti vsem novostim. Veliki Apple je že lani uvedel možnost najema iphona namesto nakupa, s čimer je kupec oziroma najemnik plačeval mesečno najemnino, ko pa je prišel nov model iphona, je starega vrnil in dobil novega.



Nova naprava vsako leto



Nekaj podobnega se zdaj dogaja tudi pri nas. Simobil je pred kratkim uvedel opcijo Nova naprava vsako leto, s katero lahko uporabnik (za doplačilo) po 12 plačanih mesečnih obrokih rabljen telefon prinese v trgovino in ga zamenja za najnovejši model. Zato smo povprašali, kako to dejansko poteka. Kakor je povedal Jure Bohinc, vodja za upravljanje ponudbe in vrednosti v Simobilu, uporabniki pri odločitvi, ali napravo zamenjati prej kot v dveh letih, kolikor običajno traja vezava pri operaterjih, upoštevajo predvsem dva vidika – strošek in praktičnost menjave. Še posebno to velja za ljubitelje vrhunskih modelov telefonov, ki vsako leto dobijo novo različico. »Pri snovanju opcije Nova naprava vsako leto smo upoštevali oba vidika. Pripravili smo rešitev, ki odpravlja najpogostejše zadržke, zaradi katerih se uporabniki ne odločijo za zamenjavo naprave oziroma zaradi katerih staro napravo ob nakupu nove pogosto postavijo v predal, kjer izgublja vrednost.«



Po Bohinčevih besedah se z opcijo Nova naprava vsako leto uporabnikom mesečni strošek v primerjavi z nakupom naprave ob 12-mesečni vezavi ali z nakupom na 12 mesečnih obrokov pri 24-mesečni vezavi občutno zniža. Hkrati je tudi postopek menjave preprost, dodaja: »Uporabnik napravo preprosto prinese nazaj v našo poslovalnico in vzame novo. S tem se izogne mogočim neprijetnostim ob prodaji rabljene naprave, kot so naporna pogajanja za ceno, dostava in občasno tudi poskus kupčeve goljufije.«



Če besede spremenimo v številke, gre nekako takole. Kupec najnovejši iphone 7 z 32 gigabajti pomnilnika, ki pri Simobilu brez vezave stane 779 evrov, s paketom Svobodni M najame za 12 mesecev po 29,90 evra (z vključenim doplačilom 6,9 evra na mesec za opcijo Nova naprava vsako leto), kar skupno znese slabih 360 evrov. Če bi iphone kupil brez vključene opcije in se vezal za 24 mesecev (po 23 evrov), bi zanj na koncu odštel 552 evrov. Govorimo samo o nakupu aparata, se pravi brez cene paketa Svobodni M, ki znaša 24,99 evra na mesec. Torej se za ljubitelje najsodobnejših gadgetov, ki vsako leto zamenjajo telefon, dejansko izplača. Tisti, ki pa bi radi obdržali telefon, pa se bodo raje odločili za klasično vezavo.



Pregled in obnova



Pri Simobilu napravo pregledajo, pri čemer pa se s številom prask viša doplačilo za vrnjen telefon. Če je aparat dobro ohranjen, doplačila ni, če pa ima dve ali tri praske oziroma od štiri do deset, bo moral odšteti 10 oziroma 16 odstotkov vrednosti naprave v času nakupa. Sprejete naprave nato predajo družbi RAM 2, ki jih obnovi in pripravi na nadaljnjo uporabo. Kakor je povedal Saša Stojković z oddelka za upravljanje življenjskega cikla naprav pri RAM 2, naprave najprej razvrstijo glede na ohranjenost, nato na izbranih napravah za prenovo opravijo diagnostični pregled (zvočnik, kamera, bluetooth, GPS, zaslon, baterija …). Ugotovljene pomanjkljivosti odpravijo: če je, denimo, baterija iztrošena, jo zamenjajo, napravo pa spolirajo. »Globokih prask ali udarnin ni mogoče odstraniti. Če jih ni preveč, gre prenovljena, a lažje poškodovana naprava v prodajo po znižani ceni. Močno poškodovanih naprav pa ne prenavljamo in ne dajemo v prodajo končnim uporabnikom,« je pojasnil. Iz naprave tudi trajno izbrišejo obstoječe podatke, ki kljub povrnitvi tovarniških nastavitev radi ostanejo skriti v pomnilniku, napravo spakirajo v generično embalažo in opremijo z osnovnim prodajnim kompletom.



In kam gredo prenovljene naprave? Kakor je povedal Stojković, jih bodo prodajali v veleprodaji vsem zainteresiranim kupcem: »Prenovljeni pametni telefoni na našem trgu so novost. Profesionalno prenovljeno blago se z uporabniškega vidika obravnava kot novo, zato ob prodaji telefona vključujemo tudi 12-mesečno garancijo. Točna cena je odvisna od ohranjenosti naprave in zanimanja uporabnikov, pri čemer je ne moremo primerjati s cenami rabljenih naprav. O konkretnih številkah ni smiselno špekulirati, a govorimo o prenovljenih napravah najvišjega cenovnega razreda, kar pomeni, da lahko uporabnik z nakupom prenovljene naprave prihrani že kar lepo vsoto.«



Naprave, ki niso primerne za nadaljnjo uporabo, reciklirajo ali ponovno uporabijo po delih, če je to mogoče. »Ne smemo zanemariti pomebnosti trajnostnega vidika, ponovne uporabe in reciklaže elektronskih odpadkov, ki bodo v poplavi elektronskih naprav okoli nas vsekakor problem prihodnosti,« je sklenil Saša Stojković. Obnova (in reciklaža) starih telefonov postaja velika stvar tudi pri nas.

Razširjena ponudba



Opcija Nova naprava vsako leto velja za modele iphone 7 in 7 plus, SE, 6S in 6S plus, huawei P9, sony xperia x, samsung galaxy S7 in S7 edge.