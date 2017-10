Nokijin trojček

Nokia je spet tu. Potem ko je telefonski del finske družbe, ki je še ne tako davno vladal svetu mobilnikov, nakar se je znašel na robu propada, maja lani od Microsofta kupila družba HMD Global, ki jo vodijo nekdanji vodilni nokijevci, smo letos ugledali prve nove Nokijine telefone. Najprej so z učinkovito marketinško akcijo predstavili malce prenovljeni retro model 3310 in poželi veliko pozornosti, čeprav je bil aparat v času sodobnih pametnih telefonov že hudo zastarel, nato pa so na svetovne trge začeli prihajati novi Nokijini pametni telefoni. Modela 5 in 6 sta v naše loge prišla proti koncu poletja, jeseni pa se bo tudi pri operaterjih začela prodajati še najmanjša nokia 3.

Mala trojka

Nokia se je za začetek osredotočila na trg pametnih telefonov nižjega in srednjega cenovnega razreda. Za nokio 3 bo treba odšteti okoli 150 evrov, za ta denar pa bomo dobili petpalčni zaslon z ločljivostjo 1280 krat 720 pik v sicer ličnem plastičnem ohišju, a s precej podhranjenim štirijedrnim procesorjem, ki zelo počasi nalaga aplikacije, pa tudi samo delovanje je malce zatikajoče. In tukaj ne mislimo na igre – že Facebookova aplikacija, brez katere marsikdo ne more, se pošteno zatika, kadar naleti na videoposnetek. Tudi glavna kamera z 8MP je bolj rudimentarna in hitro poklekne že v spodobnih svetlobnih razmerah, baterija pa ni med najbolj vzdržljivimi.

Srednja petica

Pohvaliti je treba predvsem lep dizajn, dobro izdelavo in čisti android.

Korak naprej so Finci naredili z nokio 5, ki ima 5,2-palčni zaslon iste ločljivosti kot trojka in nekoliko hitrejši procesor snapdragon 430. A čeprav ima dvakrat več jeder, gre za precej osnovni procesor, tako da igranje vseh iger ne bo ravno gladko. Delovnega in notranjega pomnilnika je toliko kot pri trojki (2 in 16 GB), na srečo pa se ga da razširiti s spominsko kartico. Ohišje petice je že kovinsko in lepo obdelano, kamera pa ima že 13 MP in dela precej boljše fotografije, poleg tega pa zna snemati video v ločljivosti 1080p, česar za trojko ne moremo reči. Za petico je treba odšteti okoli 210 evrov, za ta denar pa prinaša tudi soliden čitalnik prstnih odtisov in zmogljivejšo baterijo.

Velika šestica

Nokia 6 je na pogled in otip precej impresiven telefon z velikim 5,5-palčnim zaslonom polne visoke ločljivosti in odlično izdelanim ohišjem iz brušenega aluminija. A kaj, ko je drobovje razen nekoliko obsežnejšega pomnilnika (3 in 32 GB) in 16 MP glavne kamere identično petkinemu, tako da neke svetlobne hitrosti ne moremo pričakovati. Za 250 evrov, kolikor stane šestica, konkurenca ponuja opazno zmogljivejše telefone. Čitalnik prstnih odtisov deluje brez težav, le postavili so ga preveč k spodnjemu robu, tako da je treba prst nanj polagati bolj natančno. Vtičnica je, tako kot pri drugih dveh, usb micro, pri čemer pa samo šestica pozna hitro polnjenje baterije.

Čisti android

Vse tri nokie pa se lahko pohvalijo z neokrnjenim operacijskim sistemom android 7.1.1, ki ga Nokia redno posodablja z najnovejšimi Googlovimi varnostnimi popravki, v kratkem pa naj bi sledila tudi nadgradnja na novi android 8 oreo. Čisti android poleg hitrih posodobitev pomeni tudi operacijski sistem brez odvečne navlake, se pravi nadležnih aplikacij proizvajalca, ki se jih pogosto sploh ne da odstraniti. Pogrešali pa smo priročno ledico, ki opozarja na zgrešene klice, prejeta sporočila in druga obvestila pri ugasnjenem zaslonu. Vsaj pri šestici bi jo res lahko dodali.

Nokia v tem cenovnem rangu od 150 do 250 evrov izstopa po dodelanem dizajnu, še posebno pri modelih 5 in 6, in čistem androidu, žal pa so nekoliko pozabili na zmogljivosti telefonov. Za to bo, kot kaže, poskrbela prihajajoča nokia 8, ki bi z močnim drobovjem na ravni trenutnih prvakov znala mešati štrene v zgornjem razredu, saj naj bi stala nekaj čez 600 evrov.