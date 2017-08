Če si izposodim besede našega največjega pesnika Franceta Prešerna, bi razmere v srednjem cenovnem razredu pametnih telefonov najbolje opisal: Ne boj, mesarsko klanje. Veliki in tudi tisti malo manjši, a zato hitro rastoči, tekmujejo, kdo bo dal na trg novejši, zmogljivejši in varčnejši telefon. Potem pa pride veliki Samsung in predstavi novi model J7 (2017), ki je v marsičem še preveč podoben lanskemu predhodniku.



Podobno drobovje

Novi J7 ima 5,5-palčni zaslon s polno visoko razločljivostjo 1920 krat 1080 pik, novo aluminijasto ohišje, izboljšano kamero z bolj odprto zaslonko, več delovnega pomnilnika, zmogljivo baterijo in novejšim androidom 7. A pod pokrovom se skriva popolnoma isti osemjedrni procesor exynos 7870 in enak grafični čip kakor pri lanskem modelu, ki pa je imel enako velik zaslon, a manj pik. Je pa zato zaslon še vedno Samsungov amoled, kar pomeni res dobre barve in spodobno svetilnosti. Telefon se je tudi malce zredil v primerjavi s predhodnikom in tehta poštenih 181 gramov.



Spodobna uporabnost

Samsung J7 (2017) je drugače povsem spodoben pametni telefon. Tudi aplikacije večinoma delujejo brez zatikanja, le pri katerih zahtevnejših igrah se pozna, da procesor ni več najnovejši in da nekateri konkurenti tukaj ponujajo neprimerno več. Kljub temu je procesor dovolj sodoben in varčen, baterija pa dovolj velika (3600 mAh), da lahko z J7 brez polnjenja z ne pretirano uporabo zdržimo več dni. Fino je tudi, da lahko v telefon vtaknemo dve sim in še spominsko kartico naenkrat, kar ni ravno običajno. Hecno pa je, da je na telefonu še vedno stara micro usb-vtičnica, ki je v razredu A in S ni več. Kamera je sicer nadgrajena in dela solidne posnetke, le v slabši svetlobi so slike hitro neostre.



Vedno več dobrot

Zanimivo je videti, kaj vse se zdaj že da vtakniti v telefone srednjega razreda, za katere je treba odšteti dobre tri stotake, v primeru J7 360 evrov. Žiroskop (saj veste, tista stvar, s pomočjo katere vidimo pokemone v obogateni resničnosti), ki ga J7 ima, je bil še lani nekaj nevidenega v tem razredu, letos pa je že nekaj skoraj vsakdanjega. Pomnilniki so vedno večji, baterije zmogljivejše, kamere boljše, čitalniki prstnih odtisov pa so predvsem po zaslugi Kitajcev postali nekaj vsakdanjega. Tudi novi J7 se lahko pohvali z njim in dejansko dela odlično pa še bolje je postavljen kot pri sicer vrhunskem modelu galaxy S8. A bitka za srednji razred je silovita, saj nas dejansko vsi razen Appla, ki je stvar zase, naravnost bombardirajo s čedalje boljšimi telefoni.