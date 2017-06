Napad za zjokat'

Začelo se je konec prejšnjega tedna. Računalniki po vsem svetu so se začeli ustavljati, z zaslonov pa so se bleščala zlovešča obvestila, da so podatki zakodirani in da je treba za odklep v treh dneh plačati 300 dolarjev, preračunano v navidezno valuto bitcoin, nato se odkupnina podvoji, če pa bitcoini niso nakazani, se podatki po enem tednu izbrišejo. V le nekaj dneh po prvi objavljeni okužbi je izsiljevalska koda prizadela več kot 300.000 računalnikov v več kot 150 državah, od Rusije do Kitajske in od Britanije do ZDA.



Največ pozornosti medijev je pritegnil napad na britanske bolnišnice, saj so se tam zaklenili računalniki javnega zdravstvenega sistema NHS. V Španiji so imeli težave dobavitelji plina in telekomunikacijski operaterji, v Rusiji se je okužilo tisoč računalnikov notranjega ministrstva, v ZDA je zamrznil sistem paketne službe FedEx, v Nemčiji so imeli težave z vlaki, na Kitajskem so zamrznili računalniki na 66 univerzah. Hekerski napad smo občutili tudi v Sloveniji: v novomeškem Revozu so morali ustaviti petkovo večerno in sobotno dopoldansko izmeno, zaradi česar so izdelali 400 vozil manj kot običajno. Zlonamerna koda se je v Revoz razširila iz Francije, kjer je Renault v več tovarnah (pa tudi v Romuniji) moral ustaviti proizvodnjo.

