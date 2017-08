Najboljši mp3-predvajalniki

Astell & Kern AK jr Eden najboljših mp3-predvajalnikov v razredu do 500 evrov je Astell & Kern AK jr, za katerega je treba pri nas odšteti 299 evrov, v ZDA pa 265 dolarjev. Za ta denar dobimo vrhunski predvajalnik, ki zna predvajati visokoresolucijski zvok, in to na različno občutljivih slušalkah, deluje pa tudi kot DAC-pretvornik. Edina prava slabost je nekoliko slabša baterija, ki zmore le devet ur predvajanja glasbe.