Takole so rasli in se spreminjali iphoni: 5S (2013), 6S (2015) in 7 plus (2016). Foto Staš Ivanc

Za konec leta smo v redakcijo dobili še največjega, najmočnejšega in seveda tudi najdražjega iz Applove razširjene družine telefonov: iphone 7 plus z 256 GB pomnilnika. In dejansko mu res ni kaj očitati: je raketno hiter in odziven, z lahkoto poganja tudi strojno najzahtevnejše igre, zaslon je fantastičen, uporabniški vmesnik je po applovsko intuitiven, pomnilnika je več kot dovolj tudi za najzahtevnejše uporabnike, skratka, eden najboljših telefonov, kar se jih lahko dobi na tržišču, vsekakor pa najboljši iphone doslej. Je pa temu primerna tudi cena, ki v prosti prodaji znaša skoraj 1200 evrov. Velik aparat z odlično dvooko kamero. Delo s kamero je čisto veselje, saj je fotografijo že kar težko zafrkniti. Le kader je lahko beden... Takole so rasli in se spreminjali iphoni: 5S (2013), 6S (2015) in 7 plus (2016).

Dvooka sedmica



Iphone 7 plus ni prvi pametni telefon z dvooko kamero na hrbtni strani, je pa njegova kamera ena izmed najboljših; z njo se lahko pravzaprav kosa le tista v Samsungovem S7 edgeu. Čeprav bi se ločljivost 12 MP morda komu lahko zdela nizka, saj obstajajo telefonske kamere z dvakrat večjim številom pikslov, pa je njena kakovost nesporna. Slike so ostre, svetle, brez nepotrebnega šuma, kamera pa hitra in odzivna. Dvookost v Applovem primeru pomeni to, da je eno zrklo širokokotno, drugo pa tele z dvakratno optično povečavo (56 proti 28 mm). Hec je le, da »teleobjektiv« dela le v dobrih svetlobnih razmerah: če je svetloba preslaba, samodejno preklopi na glavno zrklo in digitalno približa sliko. Na prvo žogo se to zdi nenavadno, a dejansko bo osnovna kamera v slabših razmerah naredila boljši posnetek kot tele. Prednja kamera ima zdaj 7 MP in še kako obvlada zajemanje selfiejev.

Nadmočna notranjost



Če nadaljujemo z videom, iphone 7 plus, tako kot njegov manjši brat, omogoča snemanje v ultravisoki razločljivosti 4K, hkrati pa lahko še vedno delamo 8 MP velike fotografije. Kamera omogoča tudi snemanje videa pri manjših ločljivostih, a zato z več sličicami na sekundo, tja do 240 fps pri ločljivosti 720p, kar je super za počasne posnetke. Zvok je kljub stereozvočnikom še vedno mono, a se 7 plus odkupi z dobro kakovostjo posnetka. O manjkajočem klasičnem izhodu za slušalke ne bi več izgubljali besed, saj je priložen majhen vmesnik, lahko pa pohvalimo sijajen zaslon, ki ima sicer »le« klasično polno ločljivost 1920 krat 1080 pik (nekateri telefoni so šli že više), je pa tovarniško kalibriran, kar pomeni, da so barve takšne, kakršne morajo biti. Nov štirijedrni procesor A10 je takšen kot v navadni sedmici, le da v navezi s tremi GB delovnega pomnilnika dela še hitreje.

Brezhibno delo



Oblika septembra lani lansiranega iphona 7 plus ni revolucionarna, a gre kljub temu za dovršen dizajn, ki bo v navezi s petimi različnimi barvnimi kombinacijami zadovoljil še tako izbirčne. Operacijski sistem ios ima svoje prednosti pa tudi kakšno muho, denimo to, da vklapljanje in izklapljanje prenosa mobilnih podatkov zahteva nekaj več pritiskanja kot pri androidu, po drugi strani pa pri applu vedno veš, da bodo vse aplikacije (tudi ko je aparat že v letih) tekle brez težav, saj so optimizirane za en operacijski sistem in enega proizvajalca. Baterija na papirju sicer ni vrhunska, a je procesor dovolj varčen, da je zlepa ne zmanjka, le s priloženim polnilnikom se polni precej počasi, zato ni odveč razmisliti o močnejšem, kakršnega uporabljajo ipadi. Vodoodpornost je po applovsko samosvoja: aparat naj bi preživel pol ure na globini poldrugega metra, a če pri tem vseeno crkne, garancija tega ne krije.

Za in proti



Odlična dvojna kamera



Super močan procesor



Velik pomnilnik



Fantastičen zaslon



Vodoodpornost



Visoka cena